Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 1 de agosto

Falta muy poco para la primera gala de eliminación de “La Casa de los Famosos México 4”, este domingo, 2 de agosto, se conocerá el nombre de la primera persona que abandone el reality show.

Después de que Arantza Ruiz saliera de la placa de nominados, ahora seis se enfrentarán a la decisión del público: Aldo Rendón, Yanet García, Mariana Ochoa, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz.

¿Cómo van las votaciones?

Según la encuesta de “Vaya Vaya” en Facebook, el panorama es el siguiente:

En la cima, con un empate técnico en el primer lugar, se encuentran Aldo Rendón y Memo Schutz, acumulando juntos más de la mitad de la preferencia del público (56%).

Detrás de ellos, en una zona intermedia pero ya con una distancia considerable, aparecen Ximena Herrera y Luis Chaparro, ambos con un 12% de los votos. Cerrando la tabla, y con las cifras más preocupantes, están Yanet García y Mariana Ochoa, que con un 10% cada una se perfilan como las principales candidatas a abandonar la casa este domingo.

Las votaciones permanecerán abiertas hasta la noche del domingo, por lo que el margen de maniobra para los fans de cada participante aún existe. Sin embargo, la diferencia de 18 puntos porcentuales entre los líderes (Aldo y Memo) y las últimas posiciones (Yanet y Mariana) sugiere que el resultado tendría que experimentar un giro radical en las últimas horas para modificar el escenario actual.

La producción del reality ha hecho hincapié en que los únicos resultados válidos serán los emitidos por la cuenta oficial, pero el sondeo de “Vaya” se ha convertido en un termómetro que enciende las alarmas entre los seguidores de las famosas en riesgo.

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