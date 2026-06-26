Pulisic regresa bien, pero Turquía le arranca la sonrisa a Estados Unidos con gol a los 98′

Un gol de útimo minuto de Turquía estropeó el retorno a la cancha de Christian Pulisic, quien se vio bien tras ingresar de cambio en la derrota de 3-2 de la selección de Estados Unidos la noche del jueves en SoFi Stadium.

El ‘Team USA’, que ya había asegurado el liderato del Grupo D del Mundial, jugara el 1 de julio contra Bosnia y Herzegovina en la ronda de los 32. Ese partido se realizará en Santa Clara.

Se jugaba el octavo minuto del tiempo agregado del partido cuando Turquía le arrancó la sonrisa a los estadounidenses con un gol que prácticamente los dejó tendidos en la cancha.

A look at Türkiye's goal in the final seconds to win it ??



Arda Güler sets up the play with a nutmeg pic.twitter.com/lndsJPx7bF — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 26, 2026

El talentoso Arda Güler le dio vida a un ataque final al realizar un túnel cerca de la esquina. La jugada progresó y Can Uzun recibió la pelota por el otro lado del área para un filtrar pase -por entre las piernas del portero Matt Turner- que Kaan Ayhan remató con una barrida a segundo poste.

El gol dejó atónitos a los jugadores y aficionados de casa, que buscaban cerrar invictos la fase de grupos. EE.UU. no pudo emular a su vecino y corganizador del Mundial, México, ganador de sus tres juegos.

Mauricio Pochettino, al igual que hizo su colega mexicano Javier Aguirre la noche previa, hizo cambios en su alineación -muchos- y dio entrada a hombres que no habían visto acción, incluyendo el debut mundialista del talentoso mexicoamericano Alejandro Zendejas, enviado de cambio a los 76 minutos.

Madruguete del ‘Team USA’

Estados Unidos aprovechó el lento inicio de partido de los turcos para adelantarse. Les tomó solo 2 minutos y 14 segundos cuando Auton Trusty bajó con toda tranquilidad en el área un tiro de esquina de Sebastian Berhalter y fusiló al arquero con remate de izquierda pegado al poste. Las facilidades defensivas de Turquía resultaron alarmantes.

Auston Trusty (centro) es felicitado por sus compañeros de la selección de Estados Unidos luego de marcar tras dos minutos de iniciado el partido contra Turquía en Inglewood, California. Crédito: Marcio J. Sanchez | AP

Pero Turquía, que llegó eliminada al partido tras perder sus primeros juegos contra Australia y Paraguay, reaccionó de buena manera.

El estelar Arda Güler, jugador del Real Madrid, sacudió las redes con disparo de zurda tras recibir el pase de Baris Yilmaz a los 10 minutos, un gol de calidad que se originó cuando el volante merengue de 21 años le ganó las espaldas a Mark McKenzie. Así, los turcos pusieron fin a la sequía de 190 minutos en esta Copa del Mundo.

Arda Güler, la mayor estrella del fútbol turco, dispara de zurda para vencer al portero estadounidense Matt Turner y poner arriba a su selección en el primer tiempo del juego correspondiente al Grupo D. Crédito: Mark J. Terrill | AP

Cabe mencionar que fue anulado un gol a McKenzie a los 29 minutos, pues su contrarremate franco en el área chica vino en fuera de juego.

Turquía dio la voltereta

El equipo europeo tomó la ventaja a los 31′ con su mejor jugada de todo el Mundial hasta ese momento. Kenan Yildiz, Güler y Eren Elmali se combinaron por el lado izquierdo en un gran despliegue de conjunto para desarmar a la zaga rival con una triangulación. La diagonal de Elmali fue rematada en el área por Orkun Kokcu, quien milita en el Besiktas de su país, para vencer al portero Matt Turner y poner el 2-1.

Another look at the build-up from Türkiye and the goal from Kökçü to take the lead over the US in Los Angeles ?? pic.twitter.com/CPvlOSPbUY — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 26, 2026

Al igual que sucedió en el primer tiempo, Estados Unidos encontró el gol casi de inmediato en la segunda parte. Un balón al área de Turquía en saque de banda fue rechazado y apareció Sebastian Berhalter con un potente disparo de derecha que entró pegado al poste del arquero Ugurcan Cakir a los 49 minutos. La pelota apenas fue eludida por el estadounidense Weston McKennie, con un salto dentro del área. Fue un golazo para el 2-2.

BANGER BY BERHALTER TO TIE THIS THING UP ? pic.twitter.com/P7GcpgyTCW — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 26, 2026

La reaparición de Christian Pulisic

Al minuto 58, la mayoría de los 70,492 espectadores en SoFi Stadium (Estadio Los Ángeles) se pusieron de pie para ovacionar a Christian Pulisic, quien brilló en los primeros 45 minutos del partido del 12 de junio contra Paraguay antes de salir por una dolencia en la pantorrilla. El astro no vio acción en el partido anterior de su equipo.

Pulisic de inmediato se hizo sentir en la cancha con dos incursiones a línea de fondo, incluyendo una a los 62 minutos cuando su disparo de zurda fue atajado por el portero Cakir, mientras que el contrarremate de Brenden Aaronson se fue desviado. Un minuto después, la pelota le llegó en el área el delantero del AC Milan en un tiro de esquina, pero él no hizo buen contacto y el arquero turco, con gran lance, desvió el balón hacia el poste antes de salir de la cancha.

Muy activo en su reaparición en un partido de trámite, Pulisic estuvo cerca otra vez a los 77′ con un disparo de zurda desde fuera del área que salió desviado.Jugó bien, se vio rápido y eso fue tal vez lo mejor para el técnico Pochettino y la selección.

Las oportunidades de gol escasearon en los últimos 15 minutos antes de la sorpresiva anotación turca en los instantes finales. Turquía se va del Mundial con un triunfo de honor y su imagen restañada tras el fracaso previamente consumado.

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