Checo Pérez está ansioso de viajar a México para ver a su selección en el Mundial, ¿cuándo se lo permitirá la Fórmula 1?

Checo Pérez no solo está concentrado en la Fórmula 1. El piloto mexicano reconoció que sigue de cerca el desempeño de la selección de México en la Copa Mundial FIFA 2026 y expresó su deseo de asistir a uno de sus partidos, aunque sus compromisos con Cadillac lo han impedido hasta el momento.

El tapatío lamentó no haber podido acudir al encuentro que disputó el combinado nacional en el Estadio Guadalajara y aseguró que espera tener una nueva oportunidad si el equipo dirigido por Javier Aguirre continúa avanzando en el torneo.

Checo Pérez revela su deseo de apoyar a México en el Mundial

Durante las actividades previas al Gran Premio de Austria, Checo Pérez habló sobre el momento que vive la selección de México y no ocultó su ilusión de verla en acción desde las tribunas.

“Estuve muy triste por no haber ido al partido en Guadalajara”, dijo Pérez en el marco del Gran Premio de Austria.

“Estamos muy emocionados ahora, sabes. México lo está haciendo muy muy bien. Ellos ganaron todos sus partidos entonces son días de felicidad. Lo más importante está por venir. Parece que probablemente nos enfrentemos a Escocia. Es muy especial, increíble. Espero que lleguen mucho más lejos para poder asistir a uno de los partidos. No podré ir al próximo partido; si pasan de ronda, definitivamente iré al siguiente”, reconoció Sergio Pérez en una publicación de Cadillac.

Reporting live with our resident soccer expert ?? pic.twitter.com/KBAiNR9Jcq — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 25, 2026

El calendario de la Fórmula 1 complica los planes del piloto mexicano

Aunque la intención de Checo Pérez es acompañar a la selección de México, el calendario de la Fórmula 1 juega en su contra.

Este domingo competirá en el Gran Premio de Austria, mientras que la siguiente cita del campeonato será el Gran Premio de Gran Bretaña, programado del 3 al 5 de julio. En esas mismas fechas, el combinado mexicano disputaría los octavos de final del Mundial 2026 si consigue avanzar.

Ante ese panorama, el piloto tendría dos alternativas. La primera sería viajar a México tras la carrera en Austria para asistir al partido de los dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México y regresar posteriormente a Europa para reincorporarse a sus actividades.

La segunda opción dependería de que la selección de México avance hasta los cuartos de final, instancia que se jugaría el 11 de julio en el Estadio de Miami.

Checo Pérez confía en las mejoras de Cadillac para el GP de Austria

Más allá del Mundial, Checo Pérez también habló sobre el presente de Cadillac, escudería que presentará un nuevo paquete de actualizaciones durante el fin de semana en Austria.

El mexicano considera que el equipo ha reducido la diferencia con los rivales de la zona media y espera que las mejoras les permitan dar un nuevo paso hacia adelante.

“Ya sabes, podemos ver que nos estamos acercando a la zona media, especialmente a una sola vuelta. Creo que todavía nos falta un poco en la parte de la degradación, en la degradación de los neumáticos. Traemos una mejora aquí que con suerte nos podrá acercar aún más”, dijo en conferencia de prensa.

“Una vez que estemos ahí, ya sabes, todo se reducirá a los pequeños detalles. Creo que, operativamente, el equipo ha estado mejorando bastante, dando pasos realmente grandes hasta ahora. Así que sí, ojalá esta mejora nos pueda poner mucho más cerca”, finalizó el piloto mexicano.

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