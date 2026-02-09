Marc Anthony opina sobre la pelea Beckham: “Es una situación lamentable”

En medio de una creciente polémica familiar que ha capturado la atención del mundo, el cantante Marc Anthony decidió abordar, con cautela, el conflicto público entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, publicada este lunes, el reconocido músico de 57 años y padrino de Cruz Beckham, se refirió a la situación como “extremadamente lamentable”.

“Soy el padrino de Cruz. Tengo una relación muy estrecha con la familia. Son una familia maravillosa”, declaró Anthony, dejando claro su vínculo de décadas con la pareja. Sin embargo, fue enfático en su neutralidad: “No tengo nada que decir sobre lo que está pasando… no es la verdad”.

Sus declaraciones llegan semanas después de que Brooklyn Beckham, de 26 años, utilizara sus redes sociales para realizar impactantes acusaciones contra sus padres.

El 19 de enero, el hijo mayor de los Beckham alegó haber vivido con “ansiedad abrumadora” bajo el control familiar, asegurando que solo encontró paz tras distanciarse. Además, criticó el supuesto trato de su familia hacia su esposa, la actriz Nicola Peltz Beckham, con quien se casó en 2022.

Drama en la boda de Brooklyn y Nicola

Uno de los episodios más controvertidos, mencionado por Brooklyn y confirmado por fuentes a People, ocurrió durante esa misma boda. Según los relatos, durante la actuación de Marc Anthony, este habría llamado al escenario a “la mujer más hermosa de la sala”: Victoria Beckham.

El posterior baile lento entre madre e hijo, descrito por algunos asistentes como “inapropiado”, habría provocado que Nicola saliera corriendo de la sala llorando. Otras fuentes presentes, según la revista, minimizaron el incidente, describiéndolo como un momento festivo y familiar.

Mientras la disputa continúa en la esfera pública, Marc Anthony se mantiene enfocado en su carrera. En la misma entrevista, anunció su próxima residencia en Las Vegas, ‘Vegas… My Way!’, que comenzará el 13 de febrero. El artista promete un espectáculo íntimo y diferente, con canciones nunca antes interpretadas en vivo y la posibilidad de duetos sorpresa.

