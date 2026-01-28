Dayanara Torres confiesa que aún conserva las fotos de su boda con Marc Anthony 

La bella boricua Dayanara Torres sorprendió con las confesiones que hizo en una conversación que tuvo con Enrique Santos, a quien le reveló que aún no se ha deshecho de las fotos de la boda que tuvo con Marc Anthony en el 2000.

La ex Miss Universo habló sobre este tema luego de que abiertamente fuera cuestionada al respecto por el propio Enrique en el podcast que ambos conducen.

Si bien admitió que no las tiene a la vista, ni guardadas en un lugar especial, Dayanara sí dio detalles del lugar donde tiene guardado el álbum de fotos de su boda celebrada en Las Vegas, Nevada.

“Yo tengo el álbum de bodas, pero lo tengo escondido en una parte del garaje”, inició contando Dayanara.

A continuación detalló, con ese sentido del humor que la caracteriza, que no tiene guardado el álbum porque le guste revivir aquel día, sino que lo hace por su vestido de novia, del cual sigue perdidamente enamorada.

“(Lo guardo) por mi traje hermoso porque yo estaba bella ese día y para mis hijos”, se sinceró Dayanara en alusión a Cristian Marcus y a Ryan Adrian, los hijos que comparten y que nacieron en el 2001 y en el 2003, respectivamente.

Dayanara confesó que por mucho tiempo su casa llegó a estar decorada con algunas fotos del salsero, pues antes que su ex, es el padre de sus hijos.

“En mi casa siempre había fotos de Marc en los cuartos de los nenes porque es su papá”, se sinceró la bella caribeña.

A pesar de que ella no ve nada de malo en tener fotos de su ex en casa, Dayanara reconoció que para muchas mujeres podría ser algo imposible, pues no siempre las relaciones quedan en buenos términos.

“Para muchas personas el ver alguna foto u objeto de su expareja suele traer recuerdos bastante dolorosos. ¿Qué más recuerdo que Ryan que es la copia idéntica de su papi? Es como una foto ambulante”, bromeó Dayanara, quien es consciente del dominio de los genes Muñiz.

