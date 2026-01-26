Irán lanza advertencia a EE.UU. ante llegada de portaviones

Irán advirtió este lunes que responderá de forma “contundente” ante cualquier agresión de Estados Unidos, coincidiendo con el refuerzo de la presencia militar estadounidense en Medio Oriente con la llegada de un portaviones.

La cancillería iraní emitió este mensaje en un momento en que una oenegé con sede en Estados Unidos afirmó que la represión de las protestas ha dejado cerca de 6,000 muertos y que está investigando miles de casos más con dificultades por el bloqueo de internet que se mantiene desde hace 18 días.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán advirtió este lunes de una “respuesta contundente” que provocará “arrepentimiento ante cualquier agresión”, en declaraciones emitidas justo cuando el portaviones llegó a Medio Oriente.

El portavoz de Exteriores iraní, Esmail Baqai, declaró que Irán tiene “confianza en sus propias capacidades”.

En una aparente referencia al portaviones, el vocero añadió: “La llegada de un buque de guerra de este tipo no afectará la determinación y seriedad de Irán”.

“Siembra vientos, cosecha tempestades”

Las autoridades iraníes instalaron en una céntrica plaza de Teherán un enorme panel que muestra un portaviones destruido.

“El que siembra vientos, cosecha tempestades”, reza el cartel.

El grupo Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en EEUU, afirmó más temprano que confirmó la muerte de casi 6,000 personas en la oleada de protestas en Irán, pero enfatizó que el número real podría ser mayor.

La oenegé afirmó que corroboró la muerte de 5,848 personas, entre ellas 209 miembros de las fuerzas de seguridad. No obstante, el grupo señaló que aún investiga otras 17,091 posibles muertes. La organización añadió que al menos 41,283 personas han sido detenidas.

Grupos de derechos humanos acusan a las autoridades de disparar directamente contra los manifestantes y de haber bloqueado el acceso a Internet desde el 8 de enero para ocultar la magnitud de la represión.

Un portaviones y tres destructores

El portaviones USS Abraham Lincoln y tres buques de guerra que lo acompañan han llegado a Oriente Medio, lo que reaviva la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump ordene ataques aéreos contra Irán por la represión de las protestas.

Su llegada sumará miles de efectivos militares a la región, que no contaba con un portaaviones estadounidense desde que el USS Gerald R. Ford fue enviado en octubre al Caribe como parte de una campaña de presión contra el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre con marchas por la crisis económica y derivaron en un movimiento masivo contra el régimen teocrático, establecido desde la revolución de 1979, con manifestaciones masivas a partir del 8 de enero.

