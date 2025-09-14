Netanyahu fortalece lazos con EE.UU. tras visita del Secretario de Estado Marco Rubio

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que la relación entre Israel y Estados Unidos “nunca ha sido tan fuerte” tras visitar el Muro de las Lamentaciones junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Durante la visita, que incluyó un recorrido por los túneles subterráneos del Muro, Netanyahu destacó la fortaleza de la alianza bajo la presidencia de Donald Trump y la labor de Rubio.

“Bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario Rubio, esta alianza nunca ha sido tan fuerte y lo agradecemos profundamente”, dijo el Netanyahu, acompañado por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, y sus esposas.

Oración en el Muro de las Lamentaciones

Los líderes realizaron juntos la tradicional oración en el Muro de las Lamentaciones, el sitio más sagrado del judaísmo, colocando notas escritas entre las piedras con deseos y plegarias. Rubio portó una kipá durante la ceremonia. La visita se llevó a cabo en la zona reservada a los hombres, mientras que las mujeres periodistas siguieron la actividad desde el sector correspondiente, como es habitual.

Netanyahu señaló que la visita de Rubio refleja la durabilidad de la alianza israelí-estadounidense.

“Es tan sólida y duradera como las piedras del Muro de las Lamentaciones que acabamos de tocar”, afirmó. Rubio no ofreció declaraciones a la prensa durante su estancia.

La llegada de Rubio a Israel ocurre cinco días después de que Israel realizara un ataque en Catar contra altos mandos de Hamás que estaban evaluando una propuesta de alto el fuego estadounidense, acción que generó tensiones con Washington. Catar, aliado de Estados Unidos, ha participado activamente en las negociaciones para mantener la estabilidad en Gaza.

Reunión con legisladores

Además de la reunión con Netanyahu, se esperan encuentros con legisladores y visitas oficiales. Este lunes, una delegación de 250 legisladores estatales de Estados Unidos visitará Israel, siendo recibidos por Netanyahu en el Ministerio de Exteriores y participando en un acto en la Knéset, el Parlamento israelí.

La visita coincide con un homenaje al comentarista conservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado el pasado miércoles en Utah, evento que también contará con la participación del ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli.

Netanyahu y Rubio concluyeron su recorrido en el Muro reafirmando los lazos bilaterales y enfatizando la cooperación estratégica y diplomática entre ambos países.

