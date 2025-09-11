Alertan que uno de cada cinco niños en Gaza estaría en peligro de morir por desnutrición

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) advirtió este jueves sobre un aumento devastador en la tasa de malnutrición infantil en la Franja de Gaza, que alcanzó niveles récord en agosto.

Según los últimos informes, uno de cada cinco niños en la ciudad de Gaza está gravemente desnutrido, en medio de una escalada de la ofensiva militar que agrava la crisis humanitaria.

Cabe recordar que en agosto pasado, la ONU alertó que más de medio millón de personas en Gaza se encuentran atrapadas en la hambruna, caracterizada por la inanición generalizada, la indigencia y muertes evitables.

Sin embargo, ahora las evaluaciones recientes indican que el porcentaje de niños identificados con desnutrición aguda aumentó al 13.5% en toda la Franja de Gaza en agosto, frente al 8.3% registrado en julio. En la ciudad de Gaza, epicentro de la crisis y donde el IPC confirmó la existencia de hambruna en julio, la cifra se eleva a un 19%, comparado con el 16% del mes anterior.

En términos absolutos, en agosto se identificaron 12,800 niños como gravemente desnutridos, aunque la cifra podría ser mayor debido a la reducción en la capacidad de detección.

El deterioro afecta especialmente a los niños con desnutrición aguda severa, la forma más grave y mortal. En agosto, el 23% de los niños admitidos para tratamiento sufría esta condición, casi el doble que el 12% registrado seis meses antes.

“Hemos podido ingresar más suministros a la Franja de Gaza. Pero con la escalada militar en la ciudad de Gaza, alrededor de una docena de centros de nutrición han sido forzados a cerrar, dejando a los niños aún más vulnerables”, declaró la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, quien subrayó que los servicios de nutrición deben ser protegidos.

“Ningún niño debería sufrir desnutrición, que podemos prevenir y tratar cuando tenemos acceso y podemos entregar ayuda de forma segura”, enfatizó.

Por su parte, el comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) denunció en un comunicado que al menos 2,000 personas “desesperadas y hambrientas” han muerto mientras buscaban ayuda alimentaria.

“La gran mayoría fue asesinada cerca de los sitios de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza. Este mecanismo mortal está operado por mercenarios, incluidos pandilleros anti-musulmanes”, dijo Philippe Lazzarini.

