Detienen al jefe de gabinete de Benjamín Netanyahu

La Policía israelí detuvo este domingo (11.01.2026) a Tzachi Baverman, jefe de gabinete del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusado de haber obstruido una investigación sobre una presunta filtración de información clasificada al periódico alemán Bild. Más de cuatrocientos agentes fueron desplegados en la operación.

Este cuerpo de seguridad informó en un comunicado de la detención de “un alto cargo de la oficina del primer ministro” para ser interrogado “bajo sospecha de obstrucción a la investigación” y medios israelíes concretaron que el arrestado es Baverman, recientemente nombrado próximo embajador de Israel en Reino Unido.

Según dichos medios, su detención se produce después de que Eli Feldstein, exasesor de Netanyahu, afirmara que Baverman le aseguró que podría anular una investigación –que él conocía desde hacía meses aunque aún no había salido a la luz– sobre la filtración al periódico alemán.

Implicado en el caso Qatargate

Feldstein está siendo investigado, junto a otro exasesor del primer ministro, por el escándalo Qatargate, sobre los pagos de Qatar a cambio de que crearan una campaña favorable en medios israelíes hacia este país. Fuentes policiales informaron al Canal 12 israelí de que se espera un careo entre Baverman y Feldstein. Netanyahu no está acusado en este caso, aunque sí en otros por corrupción.

En reacción a la detención de Baverman, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, pidió la suspensión inmediata de su nombramiento como embajador en el Reino Unido. “Es imposible que una persona sospechosa de estar implicada en la obstrucción de una investigación de seguridad sea el rostro de Israel en uno de los países más importantes de Europa”, dijo en su cuenta de X.

lgc (efe, il_police)

