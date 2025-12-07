Netanyahu prevé pasar “muy pronto” a la segunda fase del alto al fuego en Gaza

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó este domingo que la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza estaba “casi” terminada y prevé pasar a la segunda próximamente.

“Discutimos cómo poner fin al poder de Hamás en Gaza”, declaró tras una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz. La siguiente etapa “es más difícil o igual de difícil” que la anterior.

Desarme de Hamás y desmilitarización del enclave

Netanyahu recordó que según la primera fase del acuerdo de alto al fuego, el grupo terrorista palestino Hamás todavía debe devolver a Israel a Ran Gvili, el último cuerpo de los rehenes secuestrados en Gaza por el movimiento islamista.

La segunda fase del plan de paz de Trump contempla el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza, recordó el primer ministro.

También incluye el despliegue de una fuerza internacional en el territorio palestino y la retirada del ejército israelí, entre otras medidas.

Merz reitera el apoyo de Alemania a Israel

Este sábado, Merz llegó a Israel para su primera visita diplomática desde su toma de posesión, con el objetivo de consolidar la relación entre ambos países, tras algunas fricciones debido al conflicto en el enclave palestino y a la violencia de colonos judíos extremistas en Cisjordania ocupada.

“Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel”, declaró en el memorial Yad Vashem. Asimismo, destacó “la responsabilidad histórica” de su país en la exterminación de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

