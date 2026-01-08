Protestas en Irán dejan decenas de muertos y cortes de internet; Trump advierte intervención

Una ola de protestas se está extiendiendo por Irán desde el pasado 28 de diciembre, dejando decenas de muertos, miles de detenidos y cortes masivos de internet, mientras el presidente estadounidense Donald Trump advierte sobre una posible intervención si el gobierno iraní reprime a los manifestantes.

Las manifestaciones comenzaron en Teherán por comerciantes que reclamaban el alza de precios y el colapso del rial (moneda oficial de Irán) y rápidamente se expandieron a 25 de las 31 provincias del país, según medios locales y declaraciones oficiales.

Videos muestran a manifestantes coreando lemas como “es la batalla final, Pahlavi volverá” y “Seyyed Ali será destituido”, en referencia al derrocado Shah y al guía supremo Ali Jamenei, en el poder desde 1989.

Presidente de Irán llamó al diálogo

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, llamó a la “máxima moderación” y al diálogo con los manifestantes, mientras el príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi hizo un llamado a manifestarse.



“Gran nación de Irán, los ojos del mundo están puestos en ustedes. Salgan a las calles y, como un frente unido, proclamen sus demandas”, declaró Pahlavi, advirtiendo que “la represión del pueblo no quedará sin respuesta”.

Interrumpen servicio de internet

Desde el inicio de las protestas, el acceso a internet y las líneas telefónicas fueron interrumpidos. La ONG Netblocks informó de un “corte de internet a escala nacional” y medidas de censura digital para frenar la difusión de las manifestaciones.

El balance de víctimas varía según la fuente: la ONG Iran Human Rights (IHR) reporta al menos 45 manifestantes muertos, incluidos ocho menores, más de 2,000 detenidos y “cientos” de heridos.

Estas protestas, inicialmente motivadas por la economía, son las más grandes desde las de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini. La escalada actual refleja también un fuerte componente político, con llamados a derrocar a Jamenei.

Trump y la reacción internacional

El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos “saldría en ayuda” de manifestantes pacíficos si son atacados violentamente. Irán respondió acusando a Washington de “hipocresía” y reiteró que las declaraciones estadounidenses e israelíes representan una amenaza que será enfrentada.

“Si el enemigo comete un error, recibirá una respuesta contundente. No permitiremos que continúe la interferencia extranjera”, declaró el general Amir Hatami, comandante en jefe del Ejército iraní.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó solidaridad con los manifestantes y señaló que “es posible que el pueblo iraní tome su destino en sus manos”, mientras Estados Unidos y otros países continúan observando la situación.

Hasta ahora, la ONG HRANA reporta 36 manifestantes muertos y 2,076 detenidos. Los disturbios se han extendido a más de 92 ciudades, evidenciando la magnitud del descontento social y político.

