EE.UU. impone sanciones relacionadas con el comercio de armas entre Irán y Venezuela

El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la imposición de sanciones contra diez entidades y personas radicadas en Irán y Venezuela, por su presunta participación en la proliferación de vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) de diseño iraní y en el apoyo a los programas de misiles balísticos de Teherán.

Según un comunicado oficial fechado el 30 de diciembre de 2025, entre los sancionados figura una empresa venezolana que habría contribuido a la venta de millones de dólares en drones de combate iraníes, así como individuos y compañías vinculados a redes de adquisición de componentes para los programas de UAV y misiles de Irán.

Washington advierte sobre riesgos para la región

El Departamento de Estado señaló que la provisión continua de armas convencionales por parte de Irán al gobierno de Venezuela constituye una amenaza directa para los intereses de Estados Unidos en la región.

La administración estadounidense subrayó que estas acciones ponen de relieve la importancia de la reimposición de sanciones y restricciones contra Irán en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, las cuales buscan frenar la proliferación de armamento y tecnologías militares sensibles.

Violaciones a resoluciones de la ONU

De acuerdo con el comunicado, las entidades e individuos sancionados evidencian que Irán continúa expandiendo la exportación de drones de combate y adquiriendo materiales relacionados con misiles, en violación de las restricciones impuestas por Naciones Unidas.

Estados Unidos reiteró que seguirá actuando para impedir el desarrollo de capacidades militares consideradas desestabilizadoras y para frenar el acceso de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) a recursos financieros y logísticos.

Las sanciones fueron aplicadas por el Departamento del Tesoro en virtud de la Orden Ejecutiva 13382, que apunta a proliferadores de armas de destrucción masiva y a sus colaboradores, y de la Orden Ejecutiva 13949, relacionada con actividades de armamento convencional de Irán.

