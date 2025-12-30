La CIA atacó una instalación portuaria en Venezuela mediante drones, según NYT

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, en lo que constituye la primera operación estadounidense conocida dentro del país, según publicó el diario The New York Times.

Fuentes bajo condición de anonimato revelaron a dicho medio que el ataque tuvo como objetivo un muelle que funcionarios estadounidenses creen era utilizado por la banda transnacional Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones.

Además, detallaron que al momento del impacto no había personas en el lugar, por lo que no se registraron víctimas mortales.

Sobre esta versión, CNN consultó a fuentes vinculadas con el asunto, quienes comentaron que las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE.UU. proporcionaron apoyo de inteligencia a la operación.

Al respecto, la coronel Allie Weiskopf, vocera del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU., lo negó, diciendo: “Operaciones Especiales no apoyó esta operación, incluyendo el apoyo de inteligencia”.

El presidente de EE.UU. Donald Trump pareció reconocer por primera vez el ataque en una entrevista, aunque ofreció pocos detalles.

El Pentágono ha desplegado drones MQ-9 Reaper en la región como parte de esa estrategia, añadió The New York Times.

Esta operación podría escalar significativamente las tensiones entre EE.UU. y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, a quien se le ha estado presionando para que renuncie mediante una campaña militar agresiva.

Sigue leyendo:

– Venezuela acusa a EE.UU. de “extorsión” ante la ONU.

– EE.UU. realiza nuevo ataque a una embarcación en el Pacífico Oriental.