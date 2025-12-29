Trump afirma que Estados Unidos atacó instalación del narco en Venezuela

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos atacó una presunta instalación del narcotráfico en Venezuela, lo que sería la primera acción militar estadounidense en Venezuela, en medio de tensiones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“Tienen una gran planta o una gran instalación de donde provienen los barcos”, dijo Trump. “Hace dos noches la desmantelamos”.

El mandatario hizo la declaración el viernes durante una entrevista con John Catsimatidis, multimillonario republicano y partidario del presidente, propietario de la emisora ​​de radio WABC en Nueva York.

Ambos hablaban sobre las acciones militares de EE.UU. contra presuntas embarcaciones del narco en Latinoamérica, con ataques en el Caribe y el Pacífico.

Según un reporte del New York Times, funcionarios estadounidenses afirmaron que el presidente se refería a una instalación de narcotráfico en Venezuela, la cual fue desmantelada, aunque no hay detalles de la operación.

Es decir, no hay una confirmación oficial sobre los hechos, salvo la revelación del presidente Trump, quien a inicios de diciembre dijo que EE.UU. lideraría operaciones en tierra en Venezuela.

“Vamos a empezar a realizar esos ataques también en tierra”, dijo Trump en la reunión de gabinete del 2 de diciembre. “Saben, en tierra es mucho más fácil. Y conocemos las rutas que toman, lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven, sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar eso también muy pronto”.

Los ataques de EE.UU. contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes iniciaron el 2 de septiembre y hasta la fecha se han concretado 29 bombardeos.

En los ataques se han destruido 30 embarcaciones y se ha matado a 105 personas, en acciones calificadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Vokker Türk, como violaciones al derecho internacional.

“Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe detener estos ataques y tomar todas las medidas necesarias para prevenir las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de estas embarcaciones“, expuso el Alto Comisionado en octubre pasado. “Los ataques aéreos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico violan el derecho internacional de los derechos humanos”.

Además de las críticas, en la Corte de Distrito Sur de Nueva York hay una demanda impulsada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Centro por los Derechos Constitucionales (CDC) y la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York (NYUCL) para exigir la publicación inmediata de una opinión de la Oficina de Asesoría Legal (OLC) y otros documentos relacionados con los ataques letales en aguas internacionales.

