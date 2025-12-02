Trump advierte acción militar en Venezuela “pronto”

Al momento de abordar los ataques militares de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, el presidente Donald Trump informó que su gobierno “pronto” liderará acciones militares contra narcotraficantes en Venezuela.

“Vamos a empezar a realizar esos ataques también en tierra”, dijo Trump. “Saben, en tierra es mucho más fácil. Y conocemos las rutas que toman, lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven, sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar eso también muy pronto”.

El presidente no enfocó su comentario a una acción militar directa contra el presidente Nicolás Maduro, quien ha rechazado la posible escalada estadounidense en su territorio. En cambio, Trump sugirió que Venezuela podría no ser el único país donde podría haber ataques.

“Si entran por un país determinado o por cualquier país, o si creemos que están construyendo fábricas, ya sea de fentanilo o de cocaína, cualquiera que lo haga y lo venda a nuestro país está expuesto a ser atacado”, afirmó Trump.

El mandatario no ofreció detalles sobre acciones militares en Venezuela, en medio de preocupaciones de políticos incluso algunos republicanos, como el senador Rand Paul (Kentucky), sobre ataques en ese país.

Paul se suma a los demócratas para impulsar una resolución ante el Senado, junto a Tim Kaine (Virginia), para limitar el poder de Trump en ataques militares a Venezuela.

“De conformidad con la sección 1013 de la Ley de Autorización del Departamento de Estado, Años Fiscales 1984 y 1985 (50 U.S.C. 1546a), y de conformidad con las disposiciones de la sección 601(b) de la Ley de Asistencia para la Seguridad Internacional y Control de la Exportación de Armas de 1976, el Congreso ordena al Presidente que ponga fin al uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en hostilidades dentro o contra Venezuela, a menos que se autorice explícitamente mediante una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar”, dice la propuesta.

Agrega que la limitación de un ataque no impediría que EE.UU. se defienda en caso de una agresión armada “o de la amenaza de un ataque armado inminente”.

El proyecto es impulsado también por el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York).

“El proyecto de ley es bipartidista. Rand Paul, Tim Kaine, yo mismo y creo que ahora el senador [Adam] Schiff. Y estamos escuchando que en este ámbito hay muchos republicanos preocupados”, dijo Schumer en CNN. “Francamente, hay republicanos que no confían en Hegseth ni en lo que está sucediendo allí. Por eso, vemos por primera vez que algunos de nuestros republicanos clave, defensores de la defensa, están realmente preocupados por lo que la administración está haciendo tanto en el Caribe como en Venezuela”.

La polémica por “matar a todos”

El presidente Trump ofreció su respaldo al secretario de Defensa, Pete Hegseth, por sus órdenes en ataques a embarcaciones de presuntos narcotraficantes, en medio de la polémica por la decisión del funcionario de ordenar “matar a todos” en el ataque el 2 de septiembre.

Previamente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el almirante Frank Bradley siguió una orden de mando de Hegseth.

“Con respecto a los ataques en cuestión, el 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante [Frank] Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos“, dijo Leavitt. “El almirante Bradley actuó con acierto, dentro de sus atribuciones y de acuerdo con la ley que regulaba el combate, para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza a Estados Unidos”.

Ahora, el presidente intentó matizar la postura oficial sobre la información revelada originalmente por The Washington Post. Trump afirmó no haber obtenido toda la información, pero que confiaba en Hegseth.

“Para mí, fue un ataque. No fue un ataque, dos ataques, tres ataques”, dijo. “No sabía nada del segundo ataque”.

El presidente afirmó que Hegseth estaba “satisfecho” y que “no sabía nada de un segundo ataque relacionado con dos personas”.

Hegseth afirmó haber visto una transmisión en vivo del primer ataque el 2 de septiembre, pero se fue antes del segundo.

“Vi ese primer ataque en directo. Como pueden imaginar, en el Departamento de Guerra (sic) tenemos mucho que hacer. Así que no me quedé ni una hora, ni dos horas, ni lo que fuera, durante toda la explotación digital de sitios sensibles”, afiró. “Así que pasé a mi siguiente reunión”.

Agregó que el almirante Bradley tomó la decisión de “hundir el barco y eliminar la amenaza“, pero Hegseth insistió: “Tomó la decisión correcta”.

“No vi personalmente a los supervivientes, pero me mantengo firme, porque la cosa estaba en llamas. Explotó, con fuego y humo, no se ve nada, se ve la imagen digital; esto se llama la niebla de la guerra”, declaró. “Esto es lo que ustedes, los de la prensa, no entienden. Se sientan en sus oficinas con aire acondicionado o en el Capitolio, critican los detalles y siembran historias falsas en el Washington Post sobre ‘matar a todos’, frases de fuentes anónimas sin fundamento alguno. Sin ninguna base real”.

