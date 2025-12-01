Pete Hegseth ordenó “matar a todos” en ataques a embarcaciones en el Caribe

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó el segundo ataque contra un supuesto barco con drogas en el Caribe.

“Con respecto a los ataques en cuestión, el 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante [Frank] Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos”, dijo Leavitt. “El almirante Bradley actuó con acierto, dentro de sus atribuciones y de acuerdo con la ley que regulaba el combate, para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza a Estados Unidos”.

La funcionaria fue cuestionada luego del reporte del Washington Post que afirmaba que Hegseth había ordenado al ejército “matar a todos”, por lo que hubo dos ataques.