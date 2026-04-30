Merz exige a Irán negociar y advierte por bloqueo del estrecho de Ormuz

El canciller alemán, Friedrich Merz, instó este jueves a Irán a sentarse de una vez a la mesa de negociaciones con EE. UU. y a dejar de tomar como “rehén” a toda una región y al mundo entero con el bloqueo del estrecho de Ormuz, esencial para el transporte mundial de hidrocarburos.

“Nuestro mensaje es claro: Irán debe sentarse a la mesa de negociaciones, debe dejar de ganar tiempo y no puede seguir tomando como rehén a toda la región y, en última instancia, al mundo entero”, señaló Merz en declaraciones a los medios durante una visita al Ejército germano en Munster, en el oeste del país.

El mandatario alemán dijo que abogó en la cumbre europea informal de la semana pasada en Chipre por “aumentar nuevamente la presión de sanciones” sobre Teherán, porque “si el estrecho de Ormuz permaneciera bloqueado tendría enormes consecuencias económicas para todos nosotros”.

Merz también reiteró su disposición a participar “militarmente” para garantizar la libertad de las rutas marítimas una vez se den “las condiciones necesarias”.

El pasado día 16 el canciller alemán dijo tras reunirse con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, que una condición es “el fin de las hostilidades” y “un mandato, tal y como exige la Constitución” germana, derivado de un sistema de seguridad colectiva, preferiblemente de Naciones Unidas.

También recordó que finalmente se requeriría la aprobación de la Cámara Baja del Parlamento nacional a una misión militar.

Las Fuerzas Armadas germanas enviarán el lunes a un cazaminas al mar Mediterráneo para que esté en condiciones de ser desplegado rápidamente para asegurar el estrecho de Ormuz si se llega al correspondiente acuerdo.

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