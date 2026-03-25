EE.UU. despliega fuerzas para frenar migración desde Cuba y crece la tensión en Florida

Estados Unidos activó un despliegue conjunto con el estado de Florida para frenar el aumento de migrantes que intentan salir de Cuba por vía marítima. La medida, que involucra al Comando Sur y refuerzos en zonas clave del sur del país, elevó la tensión en la región y encendió alertas por su impacto en miles de personas que buscan llegar a territorio estadounidense en medio de una crisis creciente en la isla.

El gobernador Ron DeSantis ordenó el refuerzo de la vigilancia costera y la coordinación con agencias federales y militares para evitar la llegada de migrantes cubanos a las costas del sur. El despliegue marca un endurecimiento en la respuesta de Estados Unidos frente a la migración marítima desde Cuba, que ya se traduce en un incremento de intercepciones.

Qué dicen las autoridades de EE.UU. sobre el despliegue

El refuerzo de controles en el sur de Florida no es una medida aislada. Forma parte de una estrategia más amplia ante el temor de un aumento en la migración desde Cuba.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, confirmó en una audiencia oficial que el país se está preparando para distintos escenarios, incluyendo un posible éxodo masivo desde la isla. Según explicó, el objetivo no es una acción militar, sino responder a una eventual crisis migratoria y proteger intereses estratégicos en la región.

EE.UU. refuerza controles marítimos ante migración desde Cuba Crédito: Imagen con fines ilustrativos. Creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

En esa misma línea, el alto mando dejó en claro que no existe ningún plan de intervención en Cuba, pero sí una planificación activa para gestionar flujos migratorios y garantizar la seguridad de instalaciones como la base de Guantánamo y la embajada en La Habana.

Qué está pasando en Florida y por qué se tomó esta decisión

El gobierno federal, en coordinación con autoridades de Florida, ordenó reforzar la vigilancia en el estrecho que separa Cuba de Estados Unidos, una de las rutas más utilizadas por migrantes que intentan llegar en embarcaciones precarias.

El despliegue incluye:

Mayor presencia de patrullas marítimas .

. Coordinación con fuerzas militares del Comando Sur .

. Refuerzo de controles en puntos estratégicos de la costa.

Operativos para interceptar embarcaciones antes de que lleguen a tierra.

La decisión responde a un aumento sostenido de salidas desde Cuba en los últimos meses, impulsadas por la crisis económica, la escasez de recursos básicos y la falta de oportunidades.

Qué implica esta medida para los migrantes cubanos

El endurecimiento de los controles cambia el escenario para quienes intentan migrar por mar. Las autoridades buscan interceptar a los migrantes antes de que pisen suelo estadounidense, lo que reduce significativamente las posibilidades de ingresar al país.

Esto puede traducirse en más intercepciones en alta mar, retornos inmediatos a Cuba u otros países y mayor riesgo durante las travesías. Además, si las personas resultan detenidas, tendrá menor margen para solicitar protección al llegar.

Además, el refuerzo de seguridad envía una señal clara: el gobierno busca desalentar estos intentos en un contexto de creciente presión migratoria.

La negativa del gobierno cubano a permitir ciertas operaciones vinculadas al combustible agrava la crisis energética y eleva la tensión con Estados Unidos Crédito: Reuters

Por qué aumenta la migración desde Cuba

El incremento de salidas no es casual. Cuba atraviesa una de sus crisis más profundas en décadas, con problemas que impactan directamente en la vida cotidiana: los cortes de electricidad frecuentes y las escasez de alimentos y combustible han empujado muchas salidas.

Además, influyen la iInflación y la pérdida del poder adquisitivo, que se suman a la falta de perspectivas económicas.

Este contexto empuja a miles de personas a buscar alternativas fuera del país, incluso arriesgando la vida en el mar.

Impacto en Florida y en la comunidad latina

Florida es el principal punto de llegada para los migrantes cubanos, especialmente zonas como los Cayos (Florida Keys) y el sur del estado. Por eso, cualquier aumento en los flujos migratorios tiene impacto directo en recursos de seguridad y rescate y en la capacidad de respuesta de las autoridades.

La medida también genera preocupación entre familias cubanas en Estados Unidos que siguen de cerca la situación de sus seres queridos.

En tanto, ls autoridades estadounidenses insisten en que el objetivo es evitar una crisis humanitaria en el estrecho de Florida, en un contexto donde la presión migratoria sigue en aumento.

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