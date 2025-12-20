Trump designa como nuevo jefe del Comando Sur al teniente general Francis Donovan

El presidente Donald Trump designó como jefe del Comando Sur para América Latina al Mayor General de los Marines Francis L. Donovan, indicó el Pentágono. La nueva asignación coincide con la declaración del mandatario, quien afirmó no descartar una guerra con Venezuela.

El Mayor Donovan es el actual jefe adjunto del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, según el Departamento de Defensa. De ser confirmado por el Senado, sustituiría al almirante Alvin Holsey, que anunció a mediados de octubre que dejaría su cargo el 12 de diciembre para “jubilarse”, reportó DW.

El almirante Holsey criticó, según la prensa, los ataques contra presuntas narcolanchas frente a las costas de Venezuela. Según el diario New York Times, que cita a funcionarios de Defensa, el almirante “estaba preocupado” por la decisión de atacar esas barcas.

Más de cien muertos en ataques a narcolanchas

Washington ha desplegado un importante dispositivo militar en el Caribe y en el Pacífico, donde ha bombardeado embarcaciones que atribuye a supuestos traficantes de drogas, el último este jueves, que mató a cinco tripulantes.

Los ataques ya dejaron más de 100 muertos, según un recuento de la AFP con información oficial. Venezuela denuncia un complot para derrocar al presidente Nicolás Maduro y adueñarse de su petróleo.

En un comunicado publicado el viernes en el portal del Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que Trump nominó al teniente general del Cuerpo de Marines Francis L. Donovan “al frente del Comando Sur de Estados Unidos (SouthCom)”. El comando es responsable de Centro y Sudamérica, así como de algunos territorios caribeños, infromó DW.

“Grupos terroristas criminales”

El secretario de Estado, Marco Rubio ofreció una conferencia de prensa en donde dijo que “la amenaza más importante que existe en la región son estos grupos terroristas criminales, es la amenaza que enfrenta Colombia, la raíz de la violencia en Ecuador, en México, en todo Centroamérica”, expresó Rubio en español.

Además, dejó en claro que “Venezuela tiene un régimen ilegítimo, que simplemente no coopera con EE.UU. sino coopera abiertamente con elementos criminales por ejemplo el ELN y la FARC cooperan abiertamente desde territorio venezolano”, aseveró en la conferencia.

¿Quién es el Mayor General Donovan?

Francis L. Donovan se graduó de la carrera de Geografía por la Universidad de Towson. Cuenta con una maestría en Estudios Militares de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Cuerpo de Marines y una maestría en Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Además, completó el Programa de Gestión Avanzada de la Escuela de Negocios de Harvard.

El Mayor General se desempeña actualmente como Comandante General de la segunda División de Infantería de Marina. Donovan ha liderado a infantes de marina y marineros en las tres Fuerzas Expedicionarias de la Infantería de Marina operativas, incluyendo el mando de un Pelotón de Reconocimiento de la Fuerza, un Equipo de Desembarco de Batallón, una Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina y una Brigada Expedicionaria de la Infantería de Marina. Ha servido en operaciones de combate, contingencia y expedicionarias en el mar, desde el mar y desde tierra.

