Director de la CIA visita a Cuba y ofrece poner fin a sus problemas de desabasto a cambio de reformas

De manera sorpresiva, John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), encabezó una delegación estadounidense que viajó hasta La Habana para reunirse con funcionarios cubanos de alto nivel con el objetivo de ofrecerles poner fin a sus problemas de desabasto a cambio de implementar algunas reformas.

Debido a la intensificación del bloqueo comercial implementado desde hace décadas por el gobierno estadounidense, la isla caribeña enfrenta el colapso de su sector energético ante la falta de petróleo y combustible requerido por su población para llevar a cabo sus actividades cotidianas.

El gobierno cubano afirma que Estados Unidos ha impedido que reciban envíos de crudo y, durante más de cuatro meses, sólo un carguero procedente de Rusia arribó a la isla, lo cual ha complicado la vida de millones de ciudadanos en la isla.

La estrategia implementada por Donald Trump tiene al gobierno cubano en una condición bastante compleja y la visita de John Ratcliffe es considerada el primer paso para obligarlo a ceder en varias cuestiones o de lo contrario las restricciones podrían incrementarse en cuestión de días.

“Tras la solicitud presentada por el gobierno de Estados Unidos para que una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, fuera recibida en La Habana, la Dirección Revolucionaria aprobó la realización de esta visita y la reunión con su contraparte del Ministerio del Interior”, señaló el gobierno cubano a través de un comunicado.

La visita de John Ratcliffe representa mayor presión para que el gobierno cubano acepte abrir el acceso a la inversión privada en la isla. (Crédito: Agencia Central de Inteligencia (CIA) / EFE)

Durante el encuentro sostenido con el grupo de estadounidenses enviados por Washington, las autoridades cubanas descartaron representar “una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos” y a la par expusieron que no existen “razones legítimas” para incluir a la nación caribeña en lista de presuntos patrocinadores del terrorismo como pretende hacerlo ver Estados Unidos al asegurar que albergan a ese tipo de individuos.

Desde hace varias semanas, Donald Trump advirtió sobre la posibilidad de implementar una intervención en Cuba después de poner fin al conflicto bélico en que se encuentra inmerso en Irán.

Sin embargo, las autoridades cubanas señalaron estar dispuestas a hacerle frente a cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo su soberanía.

Bajo este planteamiento, la visita del responsable de la CIA es interpretada como uno de los últimos intentos de Estados Unidos por negociar acuerdos para poner en marcha reformas económicas y de gobernanza para atraer inversión extranjera a la isla.

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