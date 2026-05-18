Cuba acusa a EE.UU. de fabricar un “expediente fraudulento” sobre drones para justificar una acción militar en la isla

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, señaló que “sin excusa legítima alguna, el gobierno de EE.UU. construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar”.

Las declaraciones del funcionario cubano se produjeron después de la publicación de un reporte que señala que la isla había adquirido drones capaces de atacar a Florida.

Bruno Rodríguez indicó que “Cuba no amenaza ni desea la guerra”, después de que el sitio de noticias estadounidense Axios informara, citando inteligencia clasificada, que Cuba ahora poseía 300 drones y estaba discutiendo atacar objetivos estadounidenses cercanos.

Cuba sufre una crisis de combustible, agravada por un bloqueo petrolero estadounidense, mientras está bajo presión del gobierno de Donald Trump para “llegar a un acuerdo”.

El presidente estadounidense ha amenazado al régimen comunista cubano con una intervención similar a la que terminó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, en enero.

Getty Images: Una crisis de combustible cada vez más profunda en Cuba se ha agravado por el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., provocando apagones continuos.

Según el informe de Axios, publicado el domingo, Cuba estaría considerando utilizar los drones para atacar la Bahía de Guantánamo, la base militar estadounidense en la isla caribeña, así como buques navales y posiblemente Key West en Florida,

El reporte citó a un funcionario estadounidense que dijo que esta supuesta información de inteligencia -que describió como un posible pretexto para una intervención militar estadounidense- también sugirió que asesores militares iraníes estaban en La Habana.

Los drones iraníes han sido centrales en la guerra tanto en Medio Oriente como en Ucrania.

Al condenar a Estados Unidos por la construcción de un “expediente fraudulento”, Rodríguez indicó en la red social X que “medios de prensa específicos le hacen el juego, promoviendo calumnias y filtrando insinuaciones del propio gobierno estadounidense”.

El ministro añadió que su país “defiende la paz y se dispone y prepara para enfrentar la agresión externa en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reconoce la Carta de la ONU”.

La Habana lleva varios meses conversando con Estados Unidos para encontrar soluciones a las diferencias que existen entre ambos países.

Un único envío ruso de petróleo, al que se permitió llegar a la isla, se agotó a principios de este mes.

Los cubanos están sufriendo apagones continuos que han afectado hospitales y estaciones de bombeo, además de interrumpir el transporte público y la recolección de basura.

Sumado a la escasez de alimentos y medicinas, la situación ha provocado inusuales manifestaciones de disidencia pública contra el gobierno comunista.

Getty Images: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó a EE.UU. de construir un “expediente fraudulento” contra su país.

Aumenta la presión

Hasta hace poco, Cuba había sobrevivido a las sanciones gracias a la ayuda de aliados regionales, como el gobierno de Maduro, que se cree había enviado alrededor de 35.000 barriles de petróleo diarios antes de su captura por parte de las fuerzas estadounidenses a principios de enero.

Parece que el gobierno de Trump está intensificando su campaña de presión sobre la isla.

Los vuelos de vigilancia estadounidenses alrededor de Cuba han aumentado y hay un despliegue previsto de fuerzas estadounidenses en la región, informó el New York Times el viernes.

El director de la CIA, John Ratcliffe, había exigido que Cuba “ya no fuera un refugio seguro para adversarios en el hemisferio occidental” durante una visita a La Habana el día anterior.

Su reunión con funcionarios cubanos se produjo mientras surgieron informes de que Estados Unidos planeaba acusar a Raúl Castro, quien lideró Cuba tras la dimisión de su hermano Fidel, por el derribo de dos avionetas en 1996.

El gobierno de Trump utilizó una acusación federal contra Maduro como justificación para su operación militar en Caracas en enero, en la que el mandatario venezolano fue capturado junto a su esposa Cilia Flores.

Ahora la pareja se enfrenta a un juicio en Nueva York por cargos que incluyen tráfico de drogas.

En los meses previos a esa operación, Trump acusó repetidamente al gobierno de Maduro de representar una amenaza para Estados Unidos, mientras una gran fuerza militar estadounidense se concentraba en el Caribe.

Desde la captura de Maduro, Trump ha dicho que Cuba es “la siguiente”.

En marzo, el mandatario señaló que tendrá “el honor de tomar Cuba” y podrá “hacer lo que quiera” con la isla.

Trump ha enmarcado cada vez más la política estadounidense sobre la región a través de la reactivación de la Doctrina Monroe de 1823, que plantea que Estados Unidos debería ser el único árbitro en lo que respecta al hemisferio occidental, rebautizándola como la Doctrina Donroe.

Su gobierno ha mostrado un mayor interés en América Latina y en los líderes de izquierdas con los que tiene diferencias ideológicas.

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