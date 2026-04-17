Rubén Gallego presuntamente será acusado por una mujer sobre un incidente de “naturaleza sexual”

De acuerdo con Anna Paulina Luna, representante por Florida, Rubén Gallego, senador por Arizona, presuntamente será acusado por una mujer sobre un incidente de “naturaleza sexual”.

Durante una entrevista concedida al programa “The Takeout with Major Garrett”, el cual trasmite la cadena de televisión CBS News, la congresista republicana señaló a Gallego de “mala conducta”.

Aunque no entró en detalles específicos, Luna se refirió a presuntas violaciones cometidas por el demócrata a las leyes de financiamiento de campañas, pero también advirtió sobre el testimonio de una mujer que podría cambiar la percepción sobre el senador.

“Hay una mujer que supuestamente se presentará con abogados y quiere dejar constancia de un incidente que ocurrió entre los dos al mismo tiempo, y el evento fue de naturaleza sexual, presuntamente”, indicó en alusión a Rubén Gallego y al también demócrata Eric Swalwell, exintegrante de la Cámara de Representantes quien se vio obligado a renunciar primero a sus aspiraciones de contender con el objetivo de ser gobernador de California y después también al Congreso.

El caso de Swalwel desató un escándalo, pues cuatro mujeres lo acusaron de conducta sexual inapropiada y dos de ellas por presuntamente haberlas violado.

Las declaraciones de Anna Paulina Luna, representante por Florida, dejan muy mal parado al senador Rubén Gallego. (Crédito: Ben Curtis / AP)

Al respecto, Rubén Gallego, quien figuraba como uno de sus amigos más cercanos, de inmediato marcó distancia y hasta indicó sentirse decepcionado.

“Eric Swalwell nos mintió a todos… Mi amistad con él, la amistad de nuestra familia con él, nubló mi juicio y me equivoqué. Lo lamento profundamente.

Este hombre llevaba una doble vida. Nos mintió, mintió a su familia, mintió a sus electores, algunas de las personas más poderosas de este país”, expresó el senador durante un acercamiento con la prensa en el Congreso.

No obstante, Anna Paulina Luna dejó entrever que Rubén Gallego también tendría asuntos ligados a Swalwell pendientes por aclarar.

“Creo que siempre que uno participa a sabiendas en la compra de alguien para tener relaciones sexuales, eso es algo que debe tomarse en serio”, enfatizó.

Mientras tanto, portavoz de Gallego emitió una declaración dirigida a la televisora CBS News, tratando de demeritar los señalamientos de la representante por Florida.

“Se trata de teorías conspirativas de la derecha que repite como un loro un miembro marginal de la extrema derecha del Congreso. El senador Gallego no ha recibido ninguna notificación ni ha sido contactado por el comité de ética”, mencionó.

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