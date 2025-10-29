El senador Rubén Gallego acusa al representante Juan Ciscomani de proteger a pedófilos como Epstein

El senador demócrata de Arizona Rubén Gallego acusó en una declaración al congresista republicano de ese estado, Juan Ciscomani, de proteger a pedófilos como Jeffrey Epstein.

“El congresista Juan Ciscomani no está en Washington porque está protegiendo a los pedófilos en la lista de Epstein. Hubo al menos 15 víctimas latinas de Epstein, y la mayoría eran inmigrantes que necesitaban dinero. Tenemos que llevar ante la justicia a los perpetradores que se aprovecharon de niñas menores de edad”, declaró Gallego.

Gallego dijo en su declaración sobre Ciscomani: “En lugar de enfrentar el problema de la explotación sexual en nuestra comunidad y votar para publicar los archivos de Epstein, Ciscomani se está escondiendo. Se está escondiendo porque no quiere extender los subsidios para las primas de Obamacare. Se está escondiendo porque no quiere extender fondos para ayuda alimentaria del programa SNAP. Se está escondiendo porque no le importan los problemas que la gente trabajadora enfrenta todos los días”.

“Además, la representante electa Adelita Grijalva, quien sería la primera latina en representar a Arizona en el Congreso, está siendo bloqueada de asumir su puesto para proteger a los pedófilos en la lista de Epstein. Y Ciscomani no dice nada. ¡Liberen los archivos de Epstein de inmediato! Las 15 víctimas latinas lo merecen”, pidió el senador Gallego al concluir su declaración.

El senador demócrata Rubén Gallego y el congresista republicano Juan Ciscomani mantienen posturas divergentes en varios temas, incluyendo los subsidios para la salud que están a punto de expirar y que son un punto álgido para los demócratas del Congreso.

“Queremos llegar a un acuerdo con nuestros colegas republicanos para evitar que esto afecte a 500,000 arizonenses y a 24 millones de estadounidenses”, declaró Gallego el 24 de octubre en una entrevista con Andrew Capasso, de News 4 de Tucson, sobre el estancamiento actual de una resolución conjunta que financie temporalmente al gobierno y termine con el cierre del mismo.

Ciscomani replicó: “Sabíamos que este plazo se acercaba; fue fijado por los demócratas hace tres años”.

La tensión entre Gallego y Ciscomani relacionada con el cierre del gobierno y se ha trasladado a otros medios locales y nacionales y a las redes sociales, donde Gallego retó también a Ciscomani a un debate.

“¿Cómo puedo negociar? El presidente está en Asia durante cinco días. Johnson mantiene a la Cámara de Representantes fuera hasta enero para proteger a los pedófilos. ¿Con quién se supone que voy a negociar? Eso es la sentencia de muerte para el liderazgo del Congreso”, dijo Gallego en una entrevista realizada el lunes con CNBC.

Gallego just dropped a nuke:



“How can I negotiate? The president’s in Asia for five days. Johnson’s keeping the House out until January to protect pedophiles. So who am I negotiating with?”



That’s an obituary for congressional leadership. pic.twitter.com/rxZX4RpjG3 — Brian Allen (@allenanalysis) October 27, 2025

