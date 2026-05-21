La presencia de un portaaviones estadounidense en el Caribe aumenta la presión de Trump sobre Cuba

El arribo del portaaviones estadounidense USS Nimitz al Caribe elevó la tensión en Cuba ante la amenaza lanzada hace unos días por el presidente Donald Trump sobre la posibilidad de implementar una acción militar en su contra orientada a derrocar al actual gobierno.

“Toda mi vida he estado oyendo hablar de Cuba y Estados Unidos. ¿Cuándo iba Estados Unidos a hacerlo? Creo que tendré… el honor de tomar Cuba. Ya sea liberarla, tomarla. Creo que podré hacer lo que quiera con ella, a decir verdad. Son una nación muy debilitada en este momento”, expresó a mediados de marzo el republicano de 79 años durante una reunión llevada a cabo en la Casa Blanca con representantes de medios informativos.

Después, la guerra librada por Estados Unidos en Irán y la reunión pactada con Xi Jinping, mandatario chino, acapararon gran parte de la atención del magnate neoyorquino.

Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo con Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz y después de su visita a Beijing, donde no logró convencer a China de fungir como mediador con la República Islámica, Trump retomó su idea de replicar en Cuba una operación similar a la implementada en Venezuela donde derrocó a Nicolás Maduro de la presidencia.

La presencia del portaaviones estadounidense USS Nimitz alimenta la posibilidad de una posible acción de Washington en contra del gobierno de La Habana. (Crédito: Matias Delacroix / AP)

Bajo dicho enfoque, el primer movimiento que ordenó fue desplazar al portaaviones estadounidense USS Nimitz desde las costas de Río de Janeiro, Brasil, hasta aguas del Caribe, acción interpretada por algunos analistas como un paso previo a una hipotética ofensiva sobre Cuba.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), encargado de supervisar las acciones militares estadounidenses en el Caribe y América Latina, compartió un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde prácticamente advierte del poderío que encierra el portaaviones citado.

“El USS Nimitz ha demostrado su destreza en combate en todo el mundo, garantizando la estabilidad y defendiendo la democracia desde el estrecho de Taiwán hasta el golfo Pérsico”, indica el texto con relación al gigantesco buque de guerra puesto en acción desde 1975.

Cabe señalar que, en menos de una semana, el gobierno de Washington evidenció su intención impulsar un cambio de grandes dimensiones en Cuba, pues el jueves pasado John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), visitó La Habana para hacerle saber al gobierno cubano que la administración Trump exigía poner en marcha ciertos cambios en la isla.

Posteriormente, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, seis días después, el Departamento de Justicia acusó formalmente al expresidente cubano Raúl Castro como el responsable de la muerte de cuatro personas tras haber ordenado derribar a dos avionetas civiles sobre aguas internacionales, en 1996.

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