Marco Rubio viaja a la reunión de la OTAN “muy molesto” por la postura de los aliados sobre Irán

El secretario Marco Rubio partió este jueves hacia la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia, en medio de una creciente tensión entre Washington y varios aliados europeos por su negativa a involucrarse en la guerra contra Irán.

Antes de abordar su avión en Miami, Rubio aseguró que la administración del presidente Donald Trump está “muy molesta” y “decepcionada” por la postura de varios países miembros de la alianza atlántica.

“Si todos estos países en el mundo están de acuerdo con nosotros, deberíamos hacer algo al respecto. Pero todos se esconden. Así que sí, estamos muy molestos por eso. El presidente lo ha dejado muy claro”, declaró Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en señalar a España como uno de los principales focos de fricción, después de que el gobierno español rechazara permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para operaciones de repostaje de aviones estadounidenses vinculados a la ofensiva contra Irán.

Heading to Sweden to meet with our NATO Allies and Arctic counterparts on shared interests in the region. pic.twitter.com/wih2oBMaB9 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 21, 2026

“La OTAN es buena para Estados Unidos porque nos proporciona bases en la región que nos permiten proyectar poder en caso de contingencia en Oriente Medio y otros lugares. Si países miembros como España nos niegan el uso de estas bases, ¿para qué seguimos en la OTAN? Tenemos que hablar de eso”, afirmó Rubio.

Las declaraciones elevan aún más la tensión entre Washington y varios socios europeos, en un momento en que la Casa Blanca ha endurecido sus críticas hacia la alianza atlántica. Según Reuters, Trump llegó incluso a cuestionar recientemente el compromiso de Estados Unidos con la OTAN debido a las diferencias surgidas por la guerra con Irán.

La reunión en Suecia se celebra además bajo el impacto del reciente anuncio estadounidense de retirar 5,000 soldados de Alemania y suspender el despliegue de otros 4,000 efectivos en Polonia, una decisión interpretada en Europa como una medida de presión hacia los aliados.

Rubio ya había expresado este malestar durante una visita oficial a Italia a comienzos de mayo. Entonces advirtió que negar el uso de bases militares estadounidenses en territorio europeo “es un problema que debe examinarse”.

Así, la cita de Helsingborg servirá como preparación para la próxima cumbre de líderes de la OTAN, prevista para el 7 y 8 de julio en Ankara, Turquía, donde uno de los temas centrales será el incremento del gasto militar hasta el 5 % del PIB acordado el año pasado en La Haya.