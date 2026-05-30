Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados en una salida familiar

La relación entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton avanza a pasos agigantados. Tras oficializar su romance en redes sociales y ser captados en románticas escapadas, la pareja ha dado el paso más importante hasta la fecha: integrar a sus respectivas familias.

De acuerdo con la revista Hola!, el pasado 27 de mayo, la empresaria y el piloto británico fueron fotografiados saliendo del exclusivo restaurante Nobu en Los Ángeles, acompañados por sus seres más cercanos.

A la cena de gala asistieron tres de los hijos de Kim: Saint, Chicago y Psalm; además de su madre, Kris Jenner. Por parte del deportista, estuvo presente su madre, Carmen Larbalestier. Esta significativa reunión confirma las declaraciones que el piloto le hizo a Kardashian durante el Super Bowl en febrero, cuando le confesó que su madre estaba muy emocionada por conocerla.

Para la ocasión, la fundadora de SKIMS deslumbró con un sofisticado vestido midi de la firma Alaïa en tonos blanco y negro, complementado con una chaqueta reflectante y sandalias de estilo gladiadora.

Por su parte, Hamilton lució un elegante conjunto informal en tono marfil y se mostró sumamente atento con su madre en todo momento, abriéndole la puerta del automóvil al retirarse.

Al finalizar la velada, el grupo se dividió para el regreso. Kim Kardashian abandonó el lugar ocupando el asiento del copiloto en el lujoso Mercedes-Benz de Hamilton, mientras que la madre del piloto viajaba en la parte trasera. Por su parte, los niños se marcharon por separado, presumiblemente acompañados por su abuela Kris.

Con este encuentro formal, la pareja demuestra que su noviazgo no es algo pasajero y que el compromiso va en serio.

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