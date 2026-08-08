Lewis Hamilton compartió nuevas fotos de su relación con Kim Kardashian

El piloto británico Lewis Hamilton volvió a acaparar los reflectores internacionales, pero esta vez fuera de los circuitos de la Fórmula 1. Durante el receso estival de la categoría reina del automovilismo, el deportista de 41 años sorprendió a sus de seguidores en Instagram al compartir un conjunto de fotografías personales que ofrecen una mirada inédita de su noviazgo con la empresaria y estrella de la televisión Kim Kardashian.

Bajo el pie de foto “Resting, restoring, recharging”, Hamilton publicó un carrusel de imágenes que retrata la complicidad de la pareja en un entorno relajado. Entre las fotos más comentadas, se observa a ambos caminando por la calle con ropa deportiva casual, donde la fundadora de SKIMS posa hacia la cámara haciendo un gesto de beso. En otra de las capturas, la celebridad aparece sentada junto a un perro de raza collie dentro de una residencia moderna.

Asimismo, una de las imágenes que mayor revuelo causó fue capturada en el set de rodaje de la serie dramática “All’s Fair”, producción que Kardashian encabeza. En la foto, el piloto posa en segundo plano sonriendo junto a la actriz Glenn Close, mientras la celebridad de 45 años aparece en primer plano luciendo un elaborado maquillaje y un tocado de red negro.

El romance entre el piloto y la magnate de la belleza comenzó a tomar fuerza a principios de este año, tras más de una década de amistad. Luego de haber sido fotografiados en eventos como el Super Bowl, así como en viajes a París, Tokio y escapadas veraniegas junto a la familia de la empresaria, la pareja ha dejado de mantener su vínculo en privado.

La publicación generó de inmediato miles de interacciones. Aunque surgió algún comentario aislado de usuarios pidiendo no ver a Kardashian en el perfil del deportista, la comunidad de fanáticos de Hamilton salió rápidamente en su defensa, destacando que el británico se encuentra en una de las etapas más estables y felices de su vida personal.

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