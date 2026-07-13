Kim Kardashian comparte foto con su novio Lewis Hamilton y su hija Chicago

Kim Kardashian compartió con sus seguidores un vistazo a su verano familiar, y hay un invitado de lujo en las fotos: Lewis Hamilton. La empresaria y estrella de telerrealidad publicó una selfie en la que aparece junto al piloto británico y su hija Chicago, de 8 años, confirmando la creciente integración del siete veces campeón de Fórmula 1 en su vida personal.

“Verano en el lago con mis personas favoritas ✨🦋”, escribió Kardashian junto a las imágenes, que incluyen también a sus otros tres hijos —North (13), Saint (10) y Psalm (7)—, su hermana Khloé y varios sobrinos, disfrutando de actividades como paseos en quad y juegos con bengalas durante las celebraciones del 4 de julio.

Lo que muchos ven como un romance repentino tiene en realidad raíces profundas. Kim Kardashian y Lewis Hamilton se conocieron en 2014 en los premios GQ Men of the Year en Londres. En aquel entonces, la empresaria asistió con su exesposo Kanye West, mientras el piloto llegó acompañado de la cantante Nicole Scherzinger.

Con el tiempo, Hamilton se convirtió en un amigo cercano de la familia. El rapero y el corredor desarrollaron su propia amistad, e incluso el piloto fue invitado a celebraciones familiares como la Pascua de 2015 y acompañó a los Kardashian-West en el festival de Glastonbury, donde Ye era el cabeza de cartel .

“Es franco, por decir lo menos. Me encanta eso. Es electrizante en todo lo que hace”, dijo Hamilton en aquella época sobre West .

El giro de 2026: de amigos a pareja

El punto de inflexión ocurrió a finales de 2025, cuando coincidieron en una fiesta de Nochevieja organizada por Kate Hudson en Aspen. A partir de ahí, los encuentros se hicieron más frecuentes y dejaron de parecer casuales.

En enero de 2026, la empresaria viajó al Reino Unido para reunirse con el piloto en el exclusivo hotel Estelle Manor, en los Cotswolds. La confirmación llegó el 8 de febrero de 2026, cuando fueron fotografiados juntos y cómodos durante el Super Bowl en Santa Clara, California.

Desde entonces, la pareja ha sido vista en múltiples destinos: Japón, donde Kardashian estaba de vacaciones familiares; París, durante la semana de la moda; y Malibú, donde los paparazzi les captaron en una cita con muestras públicas de afecto.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que Hamilton lleva bien con los hijos de Kardashian. “Lewis ama a los niños, así que ha sido divertido para él”, comentó un informante a la prensa. “Los niños piensan que Lewis es muy cool, especialmente Chicago y Saint, que están completamente fascinados por el hecho de que conduzca coches de carreras” .

Además, todo indica que la presencia de la empresaria también ha tenido un impacto positivo en el rendimiento deportivo de Hamilton.

Tras su fichaje por Ferrari, el piloto logró importantes resultados, y cuando su excompañero George Russell le preguntó si la clave del éxito era “un automóvil rápido o una nueva novia”, Hamilton respondió: “Es una buena pregunta… para nosotros, finalmente ver el trabajo duro que hemos estado haciendo nos devuelve a donde queremos estar y, por supuesto, Kim“.

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