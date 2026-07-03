Lewis Hamilton menciona a Kim Kardashian al ser cuestionado sobre su mejor momento en Silverstone

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, reconoció públicamente su relación con Kim Kardashian. El piloto de 41 años hizo la revelación durante un evento para aficionados en Silverstone el jueves 2 de julio, previo al Gran Premio de Gran Bretaña, generando gran expectativa entre el público.

Mientras aparecía en el escenario junto a otros atletas, Hamilton fue entrevistado por el presentador David Croft, quien notó el visible buen ánimo del piloto.”Lewis, tanto dentro como fuera de la pista, eres un hombre mucho más feliz este año, y para todos los presentes, es estupendo verlo“, comentó Croft.

Aprovechando el momento distendido, otro piloto lanzó la pregunta: “¿Eso se debe a que tienes un auto rápido o a que tienes una nueva novia?”

Mientras la multitud reía, Hamilton sonrió y respondió: “Sí, esa es buena”. Acto seguido, expresó su gratitud hacia su equipo de Ferrari antes de mencionar a Kim.

“Después de un año con este equipo, Ferrari sigue siendo el equipo más emblemático de todos los tiempos, y han atravesado un periodo difícil. Es un equipo increíble y me han recibido de maravilla. El primer año fue obviamente muy duro, pero ver finalmente el fruto del esfuerzo que todos estamos poniendo nos está llevando de vuelta a donde queremos estar“, afirmó.

Y concluyó con una sonrisa reveladora: “Y por supuesto, por supuesto, es Kim”.

Kim Kardashian asiste al Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno en el circuito de Mónaco, el domingo 7 de junio de 2026.

Crédito: Yves Herman, Pool Photo via AP.

Sobre el romance

Aunque la declaración de Hamilton supone la primera vez que vincula explícitamente su felicidad con Kardashian, la pareja ha sido objeto de rumores desde principios de este año.

Los primeros indicios surgieron cuando fueron vistos juntos en una fiesta de Nochevieja en Aspen. Desde entonces, los avistamientos se han vuelto más frecuentes y en distintos puntos del mundo: fueron vistos en París en febrero, y posteriormente en Japón y en la ciudad de Nueva York.

El mes pasado, Kardashian, de 45 años, asistió al Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 para apoyar a Lewis. Tras quedar en segundo lugar, ambos compartieron tiernas muestras de afecto en público, lo que avivó aún más los rumores sobre una conexión que iba más allá de la amistad.

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