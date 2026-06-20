Kim Kardashian sorprendió con un inesperado cambio de look

Kim Kardashian volvió a demostrar por qué es la reina de las transformaciones estilísticas. La fundadora de SKIMS, de 45 años, dejó boquiabiertos a sus seguidores al ser captada en las calles de Los Ángeles luciendo un drástico y sorprendente cambio de imagen: un deslumbrante cabello rubio decolorado.

La empresaria abandonó por completo su tradicional melena oscura para adoptar un tono platinado que acaparó todas las miradas de los presentes.

Kardashian fue fotografiada mientras salía de un edificio de oficinas en la ciudad californiana, un escenario que se convirtió de inmediato en su pasarela personal. Para la ocasión, Kim complementó su nueva e impecable cabellera con un atuendo que equilibraba perfectamente la sofisticación y el estilo urbano.

No es la primera vez que la más famosa del clan Kardashian-Jenner experimenta con las tonalidades claras, pero este repentino giro estético ha tomado por sorpresa a la industria de la moda, consolidando una tendencia que promete dominar la temporada.

Respecto a los detalles clave de su imagen, Kim optó por un rubio decolorado extremo, un color uniforme y brillante de raíz a puntas que resalta de forma impecable.

Para equilibrar la gran intensidad del rubio, la empresaria tomó la decisión de conservar sus cejas en un tono natural más oscuro, enmarcando su mirada con mucha fuerza.

Tras su aparición en las calles de Los Ángeles, las búsquedas sobre tintes platinados y decoloraciones extremas se han disparado en las plataformas digitales.

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