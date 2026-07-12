Kim Kardashian y Kendall Jenner tuvieron una cita doble con Lewis Hamilton y Jacob Elordi

El clan Kardashian-Jenner volvió a ponerse en el centro de todas las miradas con una escapada de lujo. Kim Kardashian y Kendall Jenner decidieron organizar una cita doble en las tranquilas aguas de Idaho, acompañadas por el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y el aclamado actor Jacob Elordi.

El grupo de celebridades fue captado disfrutando de un relajante paseo en bote por el lago Coeur d’Alene, un destino predilecto para quienes buscan desconectar de los reflectores. Lejos del glamour de las pasarelas y los circuitos de carreras, la doble pareja vistió atuendos cómodos y deportivos para hacer frente al calor estival.

A la exclusiva excursión también se sumó Khloé Kardashian, quien aportó un estilo impecable en traje de baño negro mientras compartía risas con el grupo.

Lewis hamilton, Miles, Kendall Jenner, Jacob Elordi spotted at Idaho and probably kim kardashian is there too pic.twitter.com/xUsmYa4K2G — LH44(A) (@LH44Fanpage8) July 7, 2026

Para Kim Kardashian y Lewis Hamilton, este viaje representa una reafirmación de su sólida complicidad. El piloto británico, quien recientemente elogió públicamente a la creadora de SKIMS tras su podio en el Gran Premio de Mónaco declarando lo fantástico que era contar con su apoyo, se mostró sumamente relajado e integrado en la dinámica familiar.

Por su parte, Kendall Jenner y la estrella de “Euphoria”, Jacob Elordi, continúan demostrando que su química es innegable. Aunque inicialmente intentaron mantener su relación con un perfil bajo, sus frecuentes escapadas —que han incluido destinos como Hawái, Japón y Australia— revelan que el romance iniciado a principios de año avanza con paso firme.

Fuentes cercanas aseguran que las energías de ambos encajan a la perfección y que la familia Kardashian ha recibido al actor australiano con los brazos abiertos.

Además del romántico paseo náutico, la estancia en Idaho incluyó momentos familiares que la propia Kim compartió con sus seguidores en redes sociales.

Entre las actividades destacaron paseos en moto de sus hijos y postales de su primogénita, North West, disfrutando de las celebraciones por el 4 de julio. Esta cita doble no solo deja claro que el clan sabe cómo vacacionar, sino que tanto Kim como Kendall están viviendo un momento de plenitud junto a los hombres del momento.

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