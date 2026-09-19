Yahir encara a Ese Pérez en plena gala de “La Casa de los Famosos México 4”

La tensión dentro de “La Casa de los Famosos México” alcanzó un nuevo nivel durante la más reciente gala, cuando Yahir enfrentó directamente a Ese Pérez frente a todos los habitantes, en un momento que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados del reality show.

El cantante no toleró la actitud de Ese Pérez y le puso un alto en plena transmisión, aprovechando para cuestionarlo sobre declaraciones que habría hecho previamente en el cine, donde supuestamente lanzó una fuerte frase contra varias personas.

"Voy a aprovechar, yo creo que sí puede ser la rivalidad más fuerte (la de Mariana con Ese Pérez), pero tengo algunas dudas. Yo le preguntaría a Ese Pérez: aparte de Gema, ¿tú has hecho otras amistades importantes? En el cine Ese Pérez dijo textualmente 'que ching**n a su madre todos', lo dijo a Gema, y mi pregunta es: esas personas que son sus amigos están involucradas en ese madrazo?" Yahir

¿Qué respondió Ese Pérez?

Lejos de mostrarse incómodo, Ese Pérez respondió entre risas al cuestionamiento de Yahir.

“La verdad que la g…”, alcanzó a decir antes de que la conversación continuara, dejando entrever que no piensa cambiar su postura ni disculparse por lo ocurrido.

Este enfrentamiento entre Yahir y Ese Pérez se suma a la ya tensa relación que existe entre Ese Pérez y Mariana, señalada por el propio Yahir como posiblemente “la rivalidad más fuerte” del momento dentro de La Casa de los Famosos México.

Ese Pérez es uno de los nominados de la semana y, según la última encuesta, estaba en el segundo puesto; es decir, es poco probable que sea el siguiente eliminado.

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