El choque de estrategas en el Campeón de Campeones que divide opiniones en TUDN

A menos de 36 horas para que Toluca y Cruz Azul definan la supremacía de la Liga MX con el título de Campeón de Campeones, la tensión y la expectativa aumentan en la ciudad de Los Ángeles, California. El ambiente mundialista se respira en territorio estadounidense, donde ambos clubes ya afinan los últimos detalles de sus arsenales tácticos.



Emmanuel “Tito” Villa, analista de Univision TUDN y encargado de llevar la transmisión del encuentro, compartió su perspectiva con La Opinión sobre este choque de gigantes. Para el exfutbolista, el partido se encuentra en una línea muy delgada donde no existen favoritos claros, pero sí factores que podrían inclinar la balanza de inmediato. El más preocupante para los escarlatas es, sin duda, la posible baja de su referente en ataque: Paulinho.

Tito Villa siente los colores de Cruz Azul en el alma, pero su análisis siempre será imparcial y más en el duelo de campeón de campeones este sábado contra Toluca Crédito: Rafael Vadillo | Imago7





El factor Paulinho y la obligación de no especular



Para Villa, la ausencia del delantero portugués en el esquema ofensivo del Toluca representaría un golpe sumamente duro y pondría en desventaja a la escuadra dirigida por Antonio Mohamed. En un duelo de un solo partido que suele definirse por detalles milimétricos, perder a un hombre de esa jerarquía es dar demasiada tregua.



Sin embargo, el analista confía en la capacidad de reacción del conjunto mexiquense:



“No contar con un delantero del nivel de Paulinho es importante, pero creo que el Toluca ya sabe cómo resolver esa carencia en la cancha. Más allá de que no esté dicho delantero, creo que el partido del Campeón de Campeones no será para especular”, destacó Villa de manera contundente.



La sede en California añade un ingrediente extra de motivación y espectáculo, algo que “Tito” conoce a la perfección por experiencias previas en las que el público de los Estados Unidos se entrega por completo a los clubes mexicanos.



“Es muy difícil que en el Campeón de Campeones se salga a especular. A ver, es un partido en donde, por lo general, el estadio siempre está lleno, ¿no? Porque la gente en Los Ángeles lo disfruta mucho. A mí me ha tocado ir, incluso no estando Cruz Azul de por medio; me ha tocado ir a cubrir el último, fue el América frente al Toluca, y fue un partidazo también abierto. No me acuerdo si terminó 3-2 o 3-1, pero sí fue espectacular”, recordó con entusiasmo.



La experiencia de Mohamed frente al empuje de Huiqui



Más allá de los nombres en la cancha, el banquillo técnico ofrecerá un interesantísimo ajedrez táctico. Villa resaltó que seremos testigos de un choque entre dos realidades y estilos completamente opuestos: por un lado, el colmillo, la veteranía y el robusto currículum de Antonio “Turco” Mohamed; por el otro, el ímpetu, el hambre y la inercia ganadora de un entrenador joven que ha hilado una racha muy positiva.



El analista reveló detalles de una charla reciente que sostuvo con el estratega cementero, dejando en claro que la ambición en La Noria está a tope para esta exigente temporada.



“Ayer me tocó en un espacio estar con Huiqui y ahí platicamos, donde resaltó el técnico de Cruz Azul que en 31 partidos que disputarán en el semestre podrán luchar por cuatro títulos. Por esa razón, me aseguró que están alistándose para seguir creciendo y que este crecimiento está lleno de sorpresas agradables”, señaló.

Tito Villa con otros de los equipos donde prestó sus servicios en la Liga MX como Gallos Blancos de Querétaro tuvo un análsisi frío del gran duelo de campeón de campeones. Crédito: Victor Pichardo | Imago7



Para concluir, “Tito” Villa enfatizó en que las rachas y los momentos anímicos juegan un papel místico en este deporte, algo que hoy parece sonreírle al timonel de la Máquina.



“Huiqui la trae derecha y eso puede ser una ventaja, pues en el fútbol hay de estas historias como la del técnico de Cruz Azul que en siete juegos se coronó campeón, mientras que a otros les pasan y pasan los años y no logran nada. Así es el fútbol de extraño, pero lleno de gozos”, remató el analista, dejando la mesa servida para una batalla épica en Los Ángeles.

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