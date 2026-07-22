La “Pantera” al rescate: El dramático triunfo de Cruz Azul sobre Puebla

Cuando más necesitaba Cruz Azul que alguien resolviera el dominio que ejerció sobre el Puebla en la segunda mitad, apareció la “Pantera” Christian Ebere. El atacante nigeriano salvó a los celestes de un tropiezo en casa y selló el triunfo 2-1, sumando así su segunda victoria del torneo Apertura 2026.

Esta victoria representó el segundo éxito consecutivo del actual campeón de la Liga MX utilizando la misma fórmula: venir de atrás. Apenas la semana pasada, la Máquina se levantó de un 2-0 en contra ante el Atlético San Luis para ganar con anotaciones de Gabriel “Toro” Fernández y un doblete de Jeremy Márquez.

¡GOOOOOL DE CRUZ AZUL! ¡EBERE PONE EL 2-1! ?



¡Golazo de la Máquina! #TuLigaLateAqui pic.twitter.com/MElRqQXvdJ — TUDN USA (@TUDNUSA) July 22, 2026

En aquel duelo en territorio potosino, el cuadro local se había puesto adelante con goles del francés Sébastien Salles-Lamonge y del español Rafael Llorente, lo que hizo pensar por un momento en un debut triunfal del técnico mexicano Diego Mejía.

Puebla sorprendió con verticalidad

Apenas 96 horas después de ese extenuante debut, Cruz Azul volvió a meterse en problemas en su presentación ante su gente. La Franja de Puebla mostró un estilo agradable y vertical, liderado por el uruguayo Emiliano Gómez y el colombiano Kevin Velasco como principales puntas de lanza.

La táctica le funcionó a la visita. A los 28 minutos del primer tiempo, Fernando Monárrez aprovechó un pecado en la marca celeste para poner adelante a la escuadra poblana. Esto obligó a Cruz Azul—que ya tiene la mente puesta en el duelo contra Toluca por el Campeón de Campeones— a echar más leña al asador de la que tenía planeada.

El gol de los camoteros nació de una combinación de complicidades negativas en la zaga local: José Paradela perdió la marca, Monárrez se escapó en solitario y sacó un potente disparo desde fuera del área que venció el lance del portero colombiano Kevin Mier.

¡GOOOOL DE CRUZ AZUL! ¡LUKA ROMERO LO EMPATA!??



Cabezazo letal de Romero. Entró solo al área para el 1-1 #TuLigaLateAqui pic.twitter.com/yv2FwkFxLE — TUDN USA (@TUDNUSA) July 22, 2026

La respuesta celeste

Tras el golpe, Cruz Azul pisó el acelerador a fondo. La recompensa llegó por el sector derecho, donde Jeremy Márquez volvió a lucir con un centro medido para Luka Romero. El atacante solo tuvo que picar el balón para mandarlo al fondo de las redes, decretando el empate justo momentos antes de acabar el primer tiempo.

Para la segunda mitad, el técnico de la Máquina movió sus piezas con un carrusel de cambios:

Willer Ditta entró por Gonzalo Piovi.

Agustín Palavecino ingresó por Nicolás Ibáñez.

Amaury García sustituyó a Luka Romero.

Christian Ebere tomó el lugar del “Toro” Fernández.

Omar Campos reemplazó a Carlos Rotondi.

Con estas modificaciones, los celestes asediaron la meta poblana, aunque sufrieron de mala puntería durante gran parte del complemento.

¡GOOOOOL DEL PUEBLA! ¡YA LO GANA LA FRANJA! ??



Monarrez Ochoa se estrena como goleador con un izquierdazo de larga distancia para vencer a Mier #TuLigaLateAqui pic.twitter.com/sj1feOQIqq — TUDN USA (@TUDNUSA) July 22, 2026

Cuando parecía que el empate estaba firmado, aparecieron los hombres de talento a ocho minutos del final. Jeremy Márquez se asoció con Paradela, quien filtró un pase milimétrico para que el nigeriano Ebere fusilara y anotara el definitivo 2-1. Una victoria valiosa que mantiene la inercia ganadora del campeón.

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