Asesores de Trump temen ataque de China a Taiwán en próximos cinco años tras encuentro con Xi Jinping

La reciente cumbre entre el presidente Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping en Pekín encendió preocupaciones dentro de la Casa Blanca. Aunque Trump ha insistido públicamente en que la reunión representó un avance en la relación bilateral y mostró en su red Truth Social fotografías junto a Xi, personas cercanas al presidente reconocieron en privado que el encuentro dejó señales inquietantes sobre las intenciones de Pekín respecto a la isla autónoma.

Asesores del mandatario republicano consideran que aumentó el riesgo de una posible ofensiva militar de China contra Taiwán durante los próximos cinco años. Según informes revelados por el medio Axios, los colaboradores del presidente advierten que Xi Jinping aprovechó el encuentro para consolidar una postura agresiva. La estrategia de Pekín es clara: dejar de presentarse como una potencia emergente para exigir un trato de igualdad ante Estados Unidos, bajo la estricta premisa de que Taiwán le pertenece.

“Xi está intentando llevar a China a una nueva posición en la que diga: ‘No somos una potencia emergente. Somos sus iguales. Y Taiwán es mío’”, dijo uno de los asesores consultados por Axios.

La situación preocupa especialmente por las implicaciones militares y económicas que tendría un conflicto en el estrecho de Taiwán, una de las zonas más sensibles del escenario geopolítico mundial.

😱"Some close advisers to President Trump fear the biggest substantive result of the China summit is heightened danger that Chinese President Xi Jinping will invade Taiwan in the next five years, potentially choking off the chips used to power AI to U.S. companies."… — Derek J. Grossman (@DerekJGrossman) May 17, 2026

Taiwán dominó conversaciones privadas en Pekín

El futuro de Taiwán se convirtió en uno de los temas centrales durante las conversaciones entre Trump y Xi. De acuerdo con fuentes cercanas a la reunión, el gobierno chino advirtió que cualquier cambio en la política estadounidense hacia la isla podría provocar confrontaciones directas entre ambas potencias.

Tras regresar de Asia, Trump intentó bajar el tono de las tensiones en una entrevista con Fox News, donde aseguró que no busca promover la independencia formal de Taiwán ni iniciar una guerra con China.

“No busco que nadie se independice. ¿Se supone que debemos viajar 9,500 millas para librar una guerra? No busco eso”, declaró el mandatario.

El presidente también afirmó que mientras él permanezca en la Casa Blanca, Xi evitaría actuar militarmente contra la isla, aunque reconoció dudas sobre lo que podría ocurrir después de su mandato.

“Conmigo no creo que hagan nada mientras esté aquí. Cuando no esté, creo que sí podrían”, sostuvo Trump.

Las declaraciones generaron inquietud en Taipéi, especialmente después de que Trump sugiriera que un paquete de armas estadounidenses para Taiwán podría convertirse en una herramienta de negociación con Pekín.

Temor por impacto global en la industria tecnológica

Además del riesgo militar, asesores de Trump alertaron sobre el posible impacto económico de un conflicto en Taiwán, principal productor mundial de semiconductores avanzados utilizados en inteligencia artificial, teléfonos móviles, automóviles y sistemas de defensa.

Funcionarios estadounidenses admiten que la industria tecnológica del país todavía depende en gran medida de los chips fabricados en Taiwán y que Estados Unidos aún no cuenta con capacidad suficiente para reemplazar esa producción en caso de crisis.

“No hay manera de que podamos estar preparados económicamente; la cadena de suministro de chips no estará ni cerca de ser autosuficiente”, advirtió uno de los asesores citados en el informe.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la política oficial de Washington hacia Taiwán no ha cambiado después de la reunión con Xi.

Mientras tanto, el presidente taiwanés Lai Ching-te aseguró que la isla “no será sacrificada ni intercambiada” y reiteró que Taiwán mantendrá su soberanía y su sistema democrático frente a la presión de Pekín.

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