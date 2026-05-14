Marco Rubio afirma que gran parte del avance de China se debe al robo de propiedad intelectual

Marco Rubio, secretario de Estado, está convencido que gran parte del avance alcanzado por China para convertirse en una potencia a nivel global lo ha logrado a partir del robo de propiedad intelectual, lo cual debe ser uno de los temas abordados durante las reuniones sostenidas por el presidente Donald Trump con su homólogo Xi Jinping.

Durante una entrevista concedida a Sean Hannity, periodista de la cadena de televisión Fox News, el conservador de Florida mencionó que los chinos se han dedicado a replicar varios proyectos desarrollados de manera exitosa en Estados Unidos, pero lo han hecho sin pagar ningún tipo de costo y, al potenciarlos de manera masiva, su éxito en el mercado global ha sido enorme relegando a quienes invirtieron grandes cantidades de dinero en desarrollarlos, es decir a sus verdaderos creadores.

“Muchos de los avances que se han visto en el sector comercial, el sector industrial y el sector tecnológico de China son producto del robo de propiedad intelectual o de la ingeniería inversa, que viene a ser lo mismo, de nuestra propia tecnología. Eso debe abordarse”, indicó.

La industria china lleva la batuta en las operaciones comerciales a nivel global sin que Estados Unidos pueda hacer nada para evitarlo. (Crédito: Michael Probst / AP)

Bajo la perspectiva de Rubio, resulta descabellado frenar el avance conseguido por China, pero es necesario hacerle entender a su gobierno que su crecimiento debe basarse en sus propios proyectos y no tomando los desarrollados por Estados Unidos, pues eso es un robo.

“No pretendemos frenar a China, pero su ascenso no puede producirse a costa nuestra. Su ascenso no puede producirse a costa de nuestra caída.

Por un lado, si se roban o se apropian de lo que era de vanguardia hace cinco años, pero lo que será de vanguardia dentro de unos años, tenemos que seguir invirtiendo e impulsando a nuestras empresas para que sigan a la vanguardia y continúen liderando el mundo en innovación”, enfatizó.

Marco Rubio considera que el proyecto de los chinos de dejar atrás a Estados Unidos lleva años de haberse puesto en marcha sin que les hayan puesto restricciones, situación que no debe continuar.

“Ellos creen que serán el país más poderoso del mundo, que superarán a Estados Unidos y tienen un plan para lograrlo. Y están llevando a cabo ese plan. Nosotros, en cambio, no lo vemos de esa manera”, puntualizó.

Sigue leyendo:

• En medio de amenazas bélicas, China y EE.UU. buscan bajar tensiones geopolíticas

• Trump recibe críticas de sus aliados por prometer que 600 mil chinos estudiarían en EE.UU.

• Cómo China usó empresas como Apple para superar a EE.UU. y convertirse en un líder tecnológico mundial

• Acusan a exempleado de Apple por robar tecnología de coches autónomos y darla a China



