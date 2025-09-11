En medio de amenazas bélicas, China y EE.UU. buscan bajar tensiones geopolíticas

El ministro de Defensa chino, Dong Jun, mantuvo una videollamada con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, en la que ambas partes intercambiaron posturas sobre la relación bilateral y cuestiones de seguridad.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa chino publicado el miércoles por la noche local, Dong afirmó que los presidentes de ambos países conceden “gran importancia” al vínculo entre sus Fuerzas Armadas y defendió que se debe avanzar hacia una relación “de respeto mutuo, convivencia pacífica y estabilidad positiva”.

El ministro chino advirtió asimismo de que “la completa reunificación de China es una tendencia histórica imparable” y que cualquier intento de “utilizar a Taiwán para contener a China” será derrotado.

Añadió que Pekín se opone a las “provocaciones” en el mar de China Meridional y subrayó que su país “se centrará en su desarrollo, pero defenderá firmemente sus intereses legítimos”.

EE.UU. afirmó tener “intereses vitales en el Asia-Pacífico”

Por su parte, el Pentágono informó en un comunicado de que Hegseth dejó claro que Estados Unidos “no busca el conflicto con China ni persigue un cambio de régimen”, aunque reiteró que su país tiene “intereses vitales en el Asia-Pacífico” y que los defenderá “con determinación”.

Según Washington, la conversación fue “franca y constructiva” y ambos ministros acordaron mantener futuros contactos.

La llamada se enmarca en una serie de contactos de alto nivel entre diplomáticos y responsables de Defensa de ambos países en las últimas semanas, con el objetivo de estabilizar las relaciones y allanar el camino hacia un posible encuentro entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump.

El miércoles, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, conversó por teléfono con el canciller chino, Wang Yi, como continuación de la reunión que ambos mantuvieron en julio en Malasia.

Estos gestos buscan reforzar la comunicación en torno a asuntos estratégicos y de seguridad en un contexto de tensiones por Taiwán y el mar de China Meridional.

