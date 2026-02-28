Grupos de iraníes festejaron la muerte del ayatolá Ali Jameneí en las calles de Washington

Luego de que Donald Trump confirmó la muerte del ayatolá Ali Jameneí, líder supremo iraní, numerosos grupos de ciudadanos de la nación islámica, quienes en su momento abandonaron la tierra donde nacieron debido a la represión experimentada durante años, salieron a las calles de Washington y en las inmediaciones de la Casa Blanca festejaron lo que para ellos implica la caída de un régimen.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”, escribió Trump en la plataforma Truth Social.

Minutos después de divulgarse el deceso del líder iraní, algunos puntos de la capital estadounidense se llenaron de coloridas banderas y personas entonando cánticos de agradecimiento al magnate neoyorquino por derrocar al severo personaje que los obligó a migrar a Estados Unidos en busca de libertad.

Desde 1989, Ali Jameneí ejercía como líder supremo de Irán y era considerado la máxima autoridad política y religiosa del país, por encima del presidente.

Cuando asumió el poder, en remplazo del ayatolá Ruhollah Jomeini, líder de la Revolución Islámica, Jameneí enfrentaba el desafío de recientemente su país concluía una guerra con Irak y existía una enorme incertidumbre sobre el futuro que le deparaba.

Sin embargo, ejerció mano dura para someter a la población al impedir cualquier manifestación que oliera a democracia durante las tres décadas del régimen bajo su cargo.

Con pancartas en mano, algunos grupos de iraníes coreaban el nombre de Donald Trump agradeciendo su orden de bombardear Irán. (Crédito: José Luis Magaña)

Al tener absoluto control sobre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno, así como sobre el ejército y los medios de comunicación, nada se movía sin que llegara a sus oídos.

Bajo este enfoque, en Irán la libertad de expresión prácticamente era nula y quienes llegaban a filtrar información considerada amenazante para el futuro del país, terminaban encarcelados sin importar que fueran personas pudientes, periodistas o incluso estudiantes.

Con respecto al rol de las mujeres, Ali Jameneí siempre las relegó a un papel secundario e incluso sofocó severamente el movimiento “Mujer, Vida, Libertad” de 2022-2023.

Ahora, esos mismo iranís radicados en Estados Unidos se cuestionan qué futuro le depara de una nación considerada hostil no sólo para el Medio Oriente, sino para el resto del mundo.

