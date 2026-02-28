Leyenda del tenis define a Donald Trump como un “psicópata” por haber ordenado atacar a Irán

Haber girado la orden para bombardear a Irán por segunda ocasión en ocho meses le está generando críticas severas al presidente Donald Trump no sólo a nivel político, pues hasta una mujer considerada leyenda viviente del tenis profesional se atrevió a describirlo como un psicópata.

Bajo el argumento de que el régimen iraní representaba una amenaza para el mundo al continuar enriqueciendo uranio como parte de su programa nuclear, este sábado a primera hora, Trump ordenó bombardear Irán con el respaldo del gobierno israelí.

Resultado de una larga ofensiva, entrada la tarde, el magnate neoyorquino compartió un mensaje a través de la plataforma Truth Social dando a conocer la muerte del ayatolá Ali Jameneí, líder supremo iraní.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”, escribió.

Preocupada por toda la devastación causada por la ofensiva militar estadounidense en Teherán,Martina Navratilova, considerada un ícono del tenis profesional femenil, arremetió en contra de Donald Trump por el daño colateral que implicó la ofensiva militar estadounidense.

“Dios mío… Trump es un psicópata. Le importa un bledo cuántas personas ha asesinado personalmente”, escribió la atleta de origen checoslovaco que reside en Florida.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que la deportista de 69 años arremete en contra del magnate republicano por inmiscuirse en los asuntos de otras naciones.

La extenista Martina Navratilova está en contra de que Donald Trump intervenga en la política de otros países. (Crédito: Alessandra Tarantino / AP)

En enero, después de un ataque militar estadounidense efectuado en Venezuela que terminó con la detención del expresidente Nicolás Maduro, Navratilova despotricó en contra de Trump por presuntamente haber violado la soberanía de la nación sudamericana.

“Está completamente loco. Sin mencionar que esto es completamente ilegal. ¡Paz, presidente, mi trasero! Trump está violando más leyes que todos los presidentes anteriores juntos. ¡Un criminal en serie en tantos frentes diferentes!”, escribió en X.

A pesar de las críticas vertidas en su contra, el presidente ha dejado en claro que los bombardeos en Irán no cesarán hasta lograr la desarticulación los grupos aliados al ayatolá Ali Jameneí.

Cabe señalar que, en junio del año pasado, Irán ya había sido bombardeado bajo el pretexto de derribar algunas instalaciones donde presuntamente enriquecía uranio.

