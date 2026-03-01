Irán declara 40 días de luto por la muerte de su líder Ali Jamenei

El gobierno de Irán anunció este domingo que ha declarado 40 días de luto por la muerte de su líder supremo Ali Jamenei, quien falleció a los 86 años a causa de los ataques de Estados Unidos e Israel, informó la televisión estatal iraní.

La televisión pública iraní confirmó en la mañana de este domingo la muerte de Jameneí, horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, informara sobre el deceso de máximo dirigente iraní.

La Guardia Revolucionaria del país también confirmó el fallecimiento de Jameneí y se lamentó: “Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (….) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud”, según un comunicado recogido por la agencia iraní Fars.

“Guardianes” prometen “castigo severo”

La Guardia Revolucionaria, ejército ideológico de élite, condenó “los actos criminales y terroristas cometidos por los gobiernos malvados de Estados Unidos y el régimen sionista”, y advirtió que “la mano vengativa de la nación iraní no los dejará en paz hasta haber infligido a los asesinos del imán de la Umma un castigo severo y decisivo que lamentarán”.

Mientras, en un mensaje emocionado, un presentador de la televisión estatal que anunció la muerte de Jamenei dijo que el país entrará en 40 días de luto.

Trump había anunciado el sábado que el ayatola Jamenei, que ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, murió en los ataques y llamó al pueblo iraní a “recuperar” su país tras décadas de régimen de los ayatolás.

“Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jameneí y su banda de matones sanguinarios“, escribió Trump en su red Truth Social.

Confirman deceso de hija de Jamenei y otros familiares

La agencia de noticias Fars, afín a la Guardia Revolucionaria, informó por su parte que la hija, el yerno y el nieto del líder supremo murieron en los ataques ejecutados en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Igualmente, el mismo medio indicó que una de las nueras de Jameneí falleció durante uno de los ataques del sábado.

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja.

El embajador iraní ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, aseguró el sábado en Nueva York, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, que los ataques constituyen “un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad” por la muerte de civiles inocentes, entre ellos cientos de niños.