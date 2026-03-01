Segundo ataque israelí golpea el corazón de Teherán

La ciudad de Teherán sufrió un nuevo ataque este domingo por parte de la aviación israelí, según han confirmado las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado en su canal de Telegram.

Varios explosiones seguidas de columnas de humo pueden verse en la capital de Irán, tal y como muestras imágenes de algunas televisiones locales. “Por primera vez desde el inicio de la Operación ‘León Rugiente’ (como ha llamado Israel a la ofensiva contra Irán), las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacan objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”, escribió el organismo castrense israelí.

“La Fuerza Aérea de Israel, guiada por la inteligencia de las FDI, inició una oleada de ataques contra objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en Teherán”, añade.

Confirmación iraní

La agencia FARS, vinculada a la Guardia Revolucionaria, dice en Telegram que “hace unos momentos, se escuchó el sonido de varias explosiones masivas de un misil y un ataque aéreo en la intersección de Seyyed Khandan y Qasr en Teherán”, una zona donde se ubican sedes de instituciones y ministerios iraníes.

Se han llegado a producir unas cuatro oleadas de ataques aéreos con unas diez explosiones en total que han sacudido la ciudad, según presenciaron corresponsales de EFE en la capital.

Hasta esta última acción israelí, la Media Luna Roja de la provincia de Teherán, informó de un total de 60 ataques de Israel y de Estados Unidos en la provincia.