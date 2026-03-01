Manifestaciones en el sur de California tanto a favor como en contra de los ataques militares en Irán

Manifestaciones en el sur de California se registraron este sábado tanto a favor como en contra de las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La tensión creció en el estado y en todo Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump afirmara que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, había muerto, y que se esperaban más ataques.

En todo el país y en el sur de California, donde vive la mayor población iraní fuera de Irán, se han llevado a cabo varias protestas y celebraciones.

En el área de Westwood se registraron concentraciones para celebrar los ataques, que comenzaron desde la noche del viernes, en horario estadounidense.

Unas horas después de que el presidente Donald Trump anunció los ataques por parte de las fuerzas estadounidenses e israelíes, la gente comenzó a salir a las calles para celebrar, ondeando banderas iraníes, y celebrando la noticia de que el ayatolá Jamenei había fallecido.

Las personas se abrazaban, saltaban y gritaban: “¡Gracias, Bibi!”, en referencia al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

“Estamos muy optimistas, porque esta vez son las masas iraníes las que quieren un cambio de régimen. Es la juventud iraní la que se alza contra el régimen tiránico”, expresó la defensora de la comunidad iraní, Zohreh Mizrahr.

“Nuestra esperanza y nuestra fe están puestas en la juventud iraní con el apoyo de nuestra administración“, agregó Mizrahr.

Para algunos de los presentes en la celebración, que se llevó a cabo en Westwood, las acciones militares eran la única opción para liberar el yugo iraní, por lo que agradecieron al presidente Trump por ordenar los ataques.

Los manifestantes aseguraron que se trataba del fin de uno de los regímenes más represivos y letales de la historia.

Protesta en el centro de Los Ángeles contra ataques

En el sur de California también se registraron concentraciones de personas que protestaron por las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, se tuvo una reunión para manifestarse en contra de los ataques, diciendo que temen que las fuerzas militares estadounidenses puedan verse involucradas en un conflicto armado más amplio.

Además de las protestas en el centro de Los Ángeles, también se llevaron a cabo en San Francisco, Nueva York y Washington, organizadas por una coalición que se opone al ataque contra Irán orquestado por la administración Trump.

Los manifestantes expresaron su preocupación por la posibilidad de que los ataques pudieran costar vidas estadounidenses y de civiles inocentes en Irán.

Se opusieron a las acciones llevadas a cabo por el presidente Trump, quien en su campaña habló de no iniciar guerras, además de autodenominarse un presidente de la paz.

“Como la mayoría de los estadounidenses, nos quedamos impactados y horrorizados ante la posibilidad de que la administración Trump violara el derecho internacional y emprendiera una guerra de agresión”, dijo el director nacional de la Coalición de Respuestas, Brian Becker.

“No existe ninguna amenaza por parte de Irán. Muchas personas han muerto, incluidas muchos estudiantes; una escuela primaria fue atacada. Es importante destacar que esto plantea el riesgo de una guerra regional más amplia“, agregó.

Becker mencionó que miles de iraníes y soldados estadounidenses se encuentran en peligro después de que Trump asegurara que el pueblo de Estados Unidos está amenazado por Irán.

“No hay ninguna prueba ni evidencia de que Irán amenazara a Estados Unidos. Irán no posee armas nucleares; Irán permitió que inspectores internacionales ingresaran a su programa civil de energía nuclear para verificar que no posea armas nucleares”, añadió.

Los oradores que se reunieron para expresar su oposición a los ataques contra Irán cuestionaron si la ofensiva tenía algo que ver con la seguridad nuclear, como lo afirmó Trump.

“El presidente se jactó de haber destruido la capacidad nuclear de Irán hace apenas unos meses, así que claramente fue una mentira. Fue un ataque no provocado y unilateral, y no lo entendemos como algo muy ilegal que todos los estadounidenses deberían rechazar”, dijo Kamron Hunt.

La activista y actriz Jane Fonda dijo que este momento le resulta demasiado familiar, recordándole la guerra de Vietnam, cuando las fuerzas estadounidenses fueron enviadas a combatir.

Fonda argumentó que la guerra a menudo beneficia los intereses de defensa, el dinero y el petróleo, mientras que las familias comunes pagan el precio.

El gobernador de California, Gavin Newsom, está entre los líderes demócratas que critican las órdenes del presidente Trump para lanzar un ataque militar contra Irán.

“El régimen iraní, corrupto y represivo, jamás debe poseer armas nucleares”, expresó Newsom. “Pero eso no justifica que el presidente de Estados Unidos se involucre en una guerra ilegal y peligrosa que pondrá en riesgo la vida de nuestros militares y de nuestros amigos sin justificación para el pueblo estadounidense”.

