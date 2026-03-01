Pete Hegseth define al ataque aéreo en contra de Irán como “el más letal de la historia”

Pete Hegseth, máximo responsable del Departamento de Defensa, elogió el desempeño de los militares estadounidenses que participaron en la ofensiva efectuada en contra de Irán, la cual calificó como “la operación aérea más letal de la historia”.

Durante las primeras horas del sábado, el presidente Donald Trump ordenó poner en marcha un plan de ataque dirigido a poner fin al régimen de gobierno que durante tres décadas imperó en Irán.

El argumento del republicano era que el ayatolá Ali Jameneí, líder supremo iraní, nunca se comprometió a garantizar que la nación a su cargo abandonaría un programa de enriquecimiento de uranio encaminado a desarrollar armas nucleares.

De hecho, en junio del año pasado, el mandatario estadounidense ya había supervisado otro ataque para destruir instalaciones militares de la nación islámica donde presuntamente se pretendía acelerar el enriquecimiento del material necesario para crear al menos una bomba nuclear.

Aunque se registraron algunas negociaciones entre diplomáticos estadounidenses e iraníes, el acuerdo anhelado en la Casa Blanca no se concretó y ello dio pie a un poderoso ataque aéreo que le causó la muerte al líder supremo de Irán, así como varios de sus colaboradores cercanos e incluso a algunos de sus familiares.

Al respecto, Pete Hegseth compartió un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde justificó la ofensiva como la única opción para frustrar los planes iraníes.

“Durante casi 50 años, Irán ha atacado y asesinado a estadounidenses, siempre buscando las armas más poderosas del mundo para impulsar su causa radical. Anoche, a diferencia de cualquier presidente anterior, el presidente Trump comenzó a lidiar con este cáncer.

No toleraremos misiles potentes dirigidos contra el pueblo estadounidense. Esos misiles serán destruidos, junto con la producción de misiles de Irán. La armada iraní será destruida. Y, como ha dicho el presidente Trump toda su vida, Irán nunca tendrá un arma nuclear. Estados Unidos no inició este conflicto, pero lo terminaremos”, escribió.

De hecho, bajo la óptica del secretario de Defensa, la misión llevada a cabo en Teherán puede considerarse como la mejor ejecutada y más letal sin que exista un precedente.

“Por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra inició la OPERACIÓN FURIA ÉPICA, la operación aérea más letal, compleja y precisa de la historia.

El régimen iraní tuvo su oportunidad, pero se negó a llegar a un acuerdo, y ahora sufre las consecuencias.

Nuestros guerreros son los mejores del mundo y están totalmente entregados a nuestros objetivos”, enfatizó.

