Nancy Pelosi afirma que Donald Trump está rodeado de “gente mucho peor que antes” en su gabinete

Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, volvió a la carga en contra del presidente Donald Trump al señalar que está rodeado de “gente mucho peor que antes” en su gabinete.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, la demócrata reiteró lo desagradable e incómodo que le resulta ver a Trump al frente de la Casa Blanca y con el peor gabinete de la historia.

“Está rodeado de gente mucho peor que antes. Anteriormente, había cierto control sobre él, pero ahora no lo veo. Creo que las personas que ha nombrado conforman probablemente el peor gabinete de la historia”, expresó.

Cuestionada sobre el hecho de, semanas atrás, haber definido al magnate neoyorquino como “criatura vil” y “lo peor que hay sobre la faz de la Tierra”, lejos de retractarse Pelosi todavía se mostró más sarcástica en sus señalamientos.

“Lo dije como un eufemismo. Podría haberlo hecho mucho peor”, enfatizó.

A principios de este mes, la demócrata de Baltimore dio a conocer su declinación a la opción de reelegirse el próximo año, lo cual representa su retiro de la política después de cerca de cuatro décadas en el Congreso.

Nancy Pelosi anticipa que los republicanos perderán el control de la Cámara de representantes en las próximas elecciones. (Crédito: Ashwini Bhatia / AP)

Sin embargo, queda claro que su guerra de declaraciones en contra del republicano de 79 años está lejos de concluir.

“Con sus promesas de ser un dictador desde el primer día y buscar venganza contra sus oponentes políticos, Donald Trump llega al Capitolio con la misma misión de desmantelar nuestra democracia, pero no se equivoquen: Trump ya ha cimentado su legado de vergüenza en nuestros sagrados salones”, subrayó anteriormente Pelosi.

En respuesta, el presidente ha descrito a Pelosi como una “mujer desquiciada” cuya jubilación aguardará pacientemente.

“Hace un gran servicio al país con su retirada. Fue un lastre tremendo para el país. Creo que es una mujer malvada que hizo un pobre trabajo que le costó mucho al país en cuanto a daño y reputación. Fue terrible”, expresó durante una rueda de prensa efectuada en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Cabe señalar que, en dos ocasiones, Nancy Pelosi dirigió el proceso para someter a Donald Trump a un juicio político (impeachment), pero el Senado, controlado por los republicanos, lo absolvió.

