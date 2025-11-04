Nancy Pelosi le reprocha a Donald Trump haber convertido a la Corte Suprema en “un tribunal corrupto”

Nancy Patricia Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, afirma que el presidente Donald Trump ha logrado convertir a la Corte Suprema en “un tribunal corrupto” sometido a su voluntad.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, la demócrata de 85 años, quien en los próximos días definirá su futuro en la política, condenó al máximo tribunal del sistema justicia, pues bajo su perspectiva carece de voluntad para oponerse a las políticas impulsadas desde Washington por el magnate neoyorquino.

“Es una criatura vil. Lo peor que hay sobre la faz de la Tierra. No respeta a la Constitución y ha convertido a la Corte Suprema en un tribunal corrupto”, expresó Pelosi en un fragmento del dialogo que se difundirá completo esta noche.

El comentario de la demócrata de Baltimore surge debido a que las apelaciones que Trump ha presentado sobre algunos fallos de los jueces exigiéndole frenar varias de sus órdenes, le han resultado favorables, sobre todo en materia de seguridad e inmigración.

Diversos analistas políticos señalan que, en los próximos días, Nancy Pelosi podría anunciar que no buscará la reelección. (Crédito: Ashwini Bhatia / AP)

Sin embargo, la disputa entre Pelosi y Trump no es algo nuevo, sobre todo después del ataque que sufrió el Capitolio en enero de 2021, cuando un grupo de civiles irrumpió en el recinto con el objetivo de impedir el reconocimiento del triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales.

En este sentido, la demócrata continúa reprochándole al actual presidente de la nación no haber actuado a tiempo para impedir la escandalosa escena que le dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos poniendo en tela de juicio el respeto hacia la democracia estadounidense.

“Con sus promesas de ser un dictador desde el primer día y buscar venganza contra sus oponentes políticos, Donald Trump llega al Capitolio con la misma misión de desmantelar nuestra democracia, pero no se equivoquen: Trump ya ha cimentado su legado de vergüenza en nuestros sagrados salones”, subrayó en junio.

Cabe señalar que, luego de su dimisión como lideresa demócrata de la Cámara de Representantes en 2023, Nancy Pelosi no ha dejado de ejercer un rol muy importante para su partido e incluso se le menciona como la responsable de la campaña que presionó a Joe Biden a renunciar al deseo de buscar una hipotética reelección.

