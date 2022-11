Trump llama “loca” a Pelosi y desea acabar con su carrera

Después del ataque que sufrió el esposo Nancy Pelosi a finales del mes pasado, la presidenta de la Cámara de Representantes habló acerca del trauma que sufrió tanto ella como su familia. En ese mismo momento, el expresidente Trump estaba en un mitin en Dayton, Ohio donde dijo que debería acabar la carrera de Pelosi además de llamarla “loca”.

Al poco tiempo de que Nancy Pelosi daba una entrevista para CNN en donde relataba lo difícil y traumático que fue el violento ataque de su esposo Paul, además de decir que las bromas o burlas que hicieron en torno al accidente también le afectó a toda la familia. En ese momento, el exmandatario Donald Trump subía a un escenario en Ohio en un mitin en apoyo a los candidatos republicanos.

“Vas a votar por una lista increíble de estadounidenses, primero republicanos de arriba abajo en la boleta electoral. Y luego vas a acabar con la carrera política de la loca Nancy Pelosi de una vez por todas”, fueron las palabras de Trump.

Durante su discurso, el expresidente también la calificó de “animal” frente a sus seguidores quienes aplaudieron y ovacionaron sus comentarios.

“Nancy Pelosi dijo que por favor no les llamen animales (como los delincuentes), son seres humanos. Yo dije que no, son animales. A decir verdad, creo que ella también es una animal”, manifestó el ex mandatario.

Por su parte, Nancy Pelosi reveló en la entrevista que esta asalto que sufrió su esposo en su casa en San Francisco, y que fue calificado de violencia política, podría afecta la decisión de un eventual retiro.

“La decisión se verá afectada por lo que sucedió la última semana o dos”, expresó tras ver que su familia había estado en riesgo.

Las primeras declaraciones de Pelosi fueron cuando su esposo fue dado de alta del hospital en donde se sometió a una cirugía de cráneo y curado de múltiples fracturas que sufrió a manos de un hombre a quien aseguran es de Canadá.