Mareas altas amenazan costas del sur de California con inundaciones

Las mareas altas previstas durante la Luna del Cazador (Hunter’s Moon) ponen en riesgo de inundación a las comunidades costeras del sur de California, ya afectadas.

El condado de Orange está bajo alerta de inundación costera desde las 5:00 a.m. de este domingo, mientras que Los Ángeles y Ventura se encuentran bajo aviso de inundación. Los meteorólogos prevén una posible ronda de mareas altas récord.

HEADS UP!!!!



Minor to moderate coastal flooding likely Sun-Thu

* High tides 7.5 to 8.0 feet

– 1.0 to 1.5 feet above astronomical projections

* Moderate to significant beach erosion likely

* Small chance of localized upgrades to Warnings#CAwx pic.twitter.com/qNVK21XMvM — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) October 24, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que, desde la mañana de este domingo y hasta el jueves 29 de octubre, se esperan mareas de entre 7.5 y 8 pies (2.3 y 2.4 metros) en todas las zonas costeras.

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Las mareas altas previstas de lunes a miércoles podrían superar los 7.93 pies (2.42 metros) registrados en San Pedro en enero de 2005, una marca récord según los registros disponibles desde 1924, indicaron especialistas.

La alerta y los avisos emitidos por el NWS para las costas del sur de California permanecerán vigentes hasta la 1:00 p. m. de este jueves.

“Es probable que las inundaciones costeras menores se deban únicamente a las mareas altas“, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

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“Si bien estas mareas podrían ser las más altas de la historia, mareas extremas similares en el pasado nos indican que las comunidades costeras deben esperar inundaciones poco profundas en los paseos marítimos, los estacionamientos de las playas y los carriles ciclistas”, agregó el NWS.

En semanas recientes, comunidades costeras del sur de California, incluidas Long Beach, Malibu y Newport Beach, enfrentaron fuertes oleajes asociados con huracanes y tormentas tropicales que se desarrollaron en el Pacífico.

En Newport Beach tomaron acciones en sus playas tras el paso de las recientes tormentas. Crédito: William Liang | AP

Long Beach registró graves daños en su infraestructura, incluido el cierre del paseo marítimo. Las autoridades marcaron con etiquetas rojas al menos ocho viviendas que consideraron inhabitables por motivos de seguridad.

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Según el NWS, esta semana se prevé un riesgo moderado de corrientes de resaca durante el periodo de alerta por mareas altas.

El fuerte oleaje de esta semana, a diferencia del registrado en semanas anteriores por fenómenos meteorológicos en el Pacífico, será consecuencia de la Luna del Cazador. Se prevé que alcance su punto máximo la noche de este domingo.

El NWS prevé que esta semana las temperaturas aumenten en el sur de California y alcancen máximas de aproximadamente 75 °F (24 °C).

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No obstante, se espera una leve baja en los registros de los termómetros a mediados de semana, mientras que un sistema de tormentas importante podría presentarse hacia el final de la semana.

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