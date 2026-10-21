Tormenta amenaza al sur de California con inundaciones

El sur de California está bajo alerta por la llegada este miércoles de una intensa tormenta otoñal que amenaza con provocar inundaciones en comunidades en las costas y en las zonas montañosas vulnerables.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que se pronostica la llegada de una tormenta la tarde de este miércoles en el condado de Los Ángeles, que ocasionará lluvias intensas desde la noche hasta la mañana de este jueves 22 de octubre.

Rain is affecting portions of the area, including some heavy rainfall in the Long Beach area where a Flood Advisory is in effect through 715 PM. Use extra caution driving in this area, and anywhere heavier rain is occurring! https://t.co/b1fnJSE7iz — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) October 21, 2026

“El sistema está empezando a girar y a dirigirse hacia el este, y parece estar encaminado a una llegada relativamente puntual por la tarde del miércoles al condado de Los Ángeles“, informó este martes el NWS.

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De acuerdo con los meteorólogos, los acumulados de lluvia en gran parte de la región podrían ser de alrededor de 1.5 pulgadas, con entre 2 y 3 pulgadas en zonas donde el terreno intensifique las precipitaciones y en lugares donde ocurran tormentas eléctricas.

Desde la noche de este martes se emitió una alerta de inundación para la costa de Malibu y las montañas de Santa Mónica, tanto en su parte oriental como occidental. La alerta está vigente hasta la tarde de este jueves, e incluye Malibu, Malibu Bowl, Pacific Palisades y Topanga.

“Se emitió una vigilancia de inundaciones focalizada para las montañas de Santa Mónica y la costa adyacente, ya que los modelos han estado indicando las tasas de lluvia más altas en esas zonas, alrededor de 0.75 pulgadas por hora”, dijo la agencia meteorológica.

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Los especialistas advirtieron del riesgo de que ocurran inundaciones en áreas urbanas con mal drenaje, con posibilidad de anegamientos extensos en calles y de una posible crecida de los caudales de arroyos y ríos.

“Hay una pequeña posibilidad (5% o menos) de un tornado débil a medida que la baja en niveles bajos se desplace tierra adentro desde la noche del miércoles hasta la mañana del jueves”, agregó el NWS.

Por la tormenta, se registrarán temperaturas más frescas después de una intensa ola de calor y de la ronda de vientos de Santa Ana.

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Para este jueves, el pronóstico es de cielos nublados y ambiente fresco, con temperaturas máximas de entre los 60°F medios y los 70°F bajos en gran parte del condado de Los Ángeles.

La tormenta otoñal también ocasionará periodos de lluvia, con posibles tormentas eléctricas, bajo condiciones más frescas en el condado de Orange, con el paso del fenómeno meteorológico por el sur de California.

Es poco probable que la tormenta descargue nieve en niveles por debajo de los 8,000 pies.

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Un aviso de peligro en la playa se mantiene vigente hasta la noche de este jueves para algunas partes de la costa del condado de Los Ángeles, con el pronóstico de oleaje elevado y corrientes de resaca peligrosas, con posible erosión menor de la playa y desbordamiento de marea en zonas bajas.

Las condiciones más secas estarán de regreso este viernes, aunque se pronostica una ronda de vientos de Santa Ana durante el fin de semana.

De acuerdo con el NWS, los vientos serán menos intensos que los de la semana pasada, con ráfagas de 30 a 50 millas por hora.

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Advertencias en Long Beach

Las autoridades de Long Beach advirtieron a los residentes que estuvieran preparados para lluvias moderadas y posibles tormentas eléctricas e inundaciones costeras durante la noche de este miércoles y la mañana del jueves.

Los habitantes tienen la oportunidad de obtener sacos de arena en los siguientes puntos de distribución:

Estación de Bomberos 7 : 2295 Elm Avenue.

: 2295 Elm Avenue. Estación de Bomberos 12 : 1199 East Artesia Boulevard.

: 1199 East Artesia Boulevard. Estación de Bomberos 13 : 2475 Adriatic Avenue.

: 2475 Adriatic Avenue. Estación de Bomberos 14 : 5200 East Eliot Street.

: 5200 East Eliot Street. Estacionamiento de Claremont Beach: 5400 East Ocean Boulevard.

Las personas pueden obtener hasta 10 sacos de arena y deben llevar sus propias palas y otras herramientas para llenarlos. Hay bolsas vacías disponibles en las estaciones de bomberos de los vecindarios.

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Las autoridades municipales también dijeron que se habilitará durante la tormenta un refugio de emergencia para personas sin hogar.

Funcionarios de la ciudad instaron a los residentes de la Península, Alamitos Bay, Napoles Island y Belmont Shore a estar prevenidos ante inundaciones por la lluvia y las mareas elevadas.

El personal de Rescate en Aguas Rápidas de Seguridad Marítima, del Departamento de Bomberos de Long Beach, estará en estado de alerta para patrullar los cauces de ríos desde las 6:00 p.m. de este miércoles, para advertir a personas sin hogar sobre el peligro del rápido aumento del agua.

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Los anegamientos en calles y la caída de árboles pueden reportarse al 562-570-2700. Todas las emergencias, incluidas la caída de líneas eléctricas, deben reportarse al 911.

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