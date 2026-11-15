Muelles del sur de California cierran debido al fuerte oleaje

Al menos tres muelles fueron cerrados debido al intenso oleaje y a las peligrosas corrientes de resaca que afectaron este sábado las costas del sur de California.

Autoridades de los condados advirtieron a las personas que visitaban sus playas para que evitaran entrar al agua por el peligro que representan las condiciones del océano.

Tomorrow is expected to be the peak for surf and coastal flooding impacts along our coastline. Please heed advice from local officials. Remain far away from the water's edge. Coastal Hazards will continue into next week. #CAwx #surf #ocean #beach #coastalflooding pic.twitter.com/QPLfBs42iN — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 14, 2026

Autoridades locales ordenaron el cierre de los muelles de Hermosa Beach y Manhattan Beach, en el condado de Los Ángeles, y del muelle de la ciudad de Ventura, fueron cerrados ante los avisos de intenso oleaje y fuertes corrientes de resaca.

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Se tiene previsto que el muelle de Ventura permanezca cerrado hasta las 3:00 p.m. del jueves 19 de noviembre, según un aviso de alerta emitido por la ciudad de Ventura.

Los funcionarios de Ventura informaron que se realizará la construcción de un terraplén de protección de arena desde este lunes 16 de noviembre, y que se extienda aproximadamente una milla a lo largo de la costa.

Residentes y visitantes en la ciudad de Ventura aseguraron que el oleaje que se observaba en la costa era considerablemente mayor de lo habitual.

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“Normalmente miden entre 2 y 3 pies, pero estas olas parecen medir entre 8 y 10 pies de altura“, expresó Ed McMichael, residente de Ventura, en una entrevista con la cadena ABC.

En la región se mantiene vigente hasta este martes 17 de noviembre un aviso de alto oleaje, después de registrarse olas de entre 10 y 14 pies que alcanzaron la parte superior del muelle de Ventura.

A pesar de las condiciones y de las advertencias, algunos surfistas se aventuraron a desafiar el alto oleaje, mientras equipos de socorristas patrullaban las playas.

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“No son las mejores condiciones, pero las olas son grandes y es divertido“, aseguró uno de los surfistas.

Un surfista se prepara para aventurarse en el alto oleaje registrado este sábado en el condado de Ventura. Crédito: Scott Strazzante | AP

Los meteorólogos informaron que las peligrosas condiciones también eran parte del fenómeno de El Niño, que esta temporada ocasiona un mayor impacto en las costas del sur de California.

Los efectos de El Niño se extendieron por las playas de Malibu y del condado de Los Ángeles, lo que obligó a las autoridades locales a cerrar los muelles de Manhattan Beach y Hermosa Beach al paso de los peatones.

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Las olas a lo largo de la costa alcanzaron entre 10 y 12 pies de altura, mientras que los bañistas que se aventuraron a entrar al agua también encontraron fuertes corrientes de resaca.

Debido al fuerte oleaje, se tiene el riesgo de que ocurran inundaciones costeras en zonas bajas vulnerables, sobre todo durante la marea alta, en estacionamientos de las playas, los carriles para bicicletas y en los paseos marítimos.

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles advirtió sobre la calidad del agua del océano después de las lluvias al menos hasta las 8:00 a.m. de este lunes debido a los posibles niveles elevados de bacterias después de la reciente ronda de lluvias.

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Las autoridades locales no han informado sobre una fecha para la reapertura al público en los muelles de Hermosa Beach y de Manhattan Beach.

Se desconoce la gravedad que pudiera tener la erosión costera debido al fuerte oleaje y a las corrientes de resaca.

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