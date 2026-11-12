Tormentas y alto oleaje llegan al sur de California

Las condiciones calurosas y secas que prevalecieron en el sur de California terminan desde la noche de este jueves 12 de noviembre, cuando se pronostica en la región la llegada de dos tormentas consecutivas provenientes del Pacífico, con un marcado descenso de temperatura, lluvias generalizadas y alto oleaje, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

De acuerdo con los meteorólogos, se pronostica que las temperaturas máximas del viernes y el sábado alcancen entre los 60°F y 70°F, junto con intensos vientos con dirección del suroeste al noroeste.

A series of storms will move over the area, with mainly light to moderate rainfall. This graphic shows rainfall totals from Thursday night through Saturday, with most of the rain falling Friday night. Use caution driving on wet roads and change outdoor plans as necessary. #CAwx pic.twitter.com/6byOxWqpHn — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 12, 2026

El NWS dijo que se tiene un 90% de probabilidad de lluvias generalizadas, con un acumulado de entre un cuarto a una pulgada de lluvia en la mayor parte de los condados de Los Ángeles y Orange como consecuencia de los dos sistemas de tormentas, con una posible cantidad mayor en las laderas de las montañas.

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Se pronostica que las precipitaciones se mantengan por debajo de un cuarto de pulgada por hora en la mayoría de las zonas, aunque hay una probabilidad del 20% al 30% de que las lluvias localizadas alcancen hasta media pulgada por hora, lo que significa que no se anticipan inundaciones importantes como consecuencia del agua pluvial.

Se tiene cierta probabilidad de que ocurran tormentas eléctricas desde la última hora de este jueves y se prolonguen hasta el viernes, sobre todo en el condado de Orange.

En el condado de Los Ángeles, la probabilidad de lluvias dispersas aumenta después de la medianoche del jueves y hasta antes del amanecer del viernes. Sin embargo, es posible que se registren chubascos aislados durante todo el día.

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Para la tarde o noche del viernes se espera la llegada del segundo sistema de tormentas, con lluvias que se prolongarán hasta la mañana del sábado, antes de un respiro de clima seco para el domingo.

Según el NWS, con las dos rondas de tormentas se espera que la mayor parte del sur de California no quede aislada de las lluvias en el transcurso del fin de semana.

“Nuestro próximo sistema meteorológico se acerca rápidamente. Cualquier área que no reciba lluvia para el viernes en la mañana, la recibirá durante la noche del viernes“, dijeron los meteorólogos del NWS.

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Pronóstico de alto oleaje

En las costas, se mantiene vigente un aviso de peligro en las playas de Malibu y del condado de Los Ángeles hasta la tarde de este viernes por peligrosas corrientes de resaca y al intenso oleaje, seguido de un aviso de fuerte oleaje desde las 2:00 p.m. del viernes hasta las 3:00 p.m. del martes 17 de noviembre.

Un alto oleaje del oeste al noroeste traerá olas rompientes de 4 7 pies para el viernes, que aumentarán de 7 a 12 pies para el sábado, mientras que para el domingo disminuirán de 6 a 9 pies desde el domingo hasta el martes.

El alto y peligroso oleaje golpeará las costas del sur de California. Crédito: Reed Saxon | AP

El NWS dijo que la marejada, combinada con las mareas altas matutinas, provocará corrientes de resaca, fuertes corrientes litorales, olas repentinas y grandes rompientes en la orilla, lo que amenaza a las playas orientadas al oeste y noroeste con una importante erosión costera e inundaciones poco profundas en estacionamientos y caminos, especialmente la mañana del sábado.

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Más lluvias para la próxima semana

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que las lluvias estarán de regreso tras la pausa de precipitaciones prevista para el domingo.

“En cuanto al patrón, se espera que la ‘cadena de tormentas’ continúe, con una tormenta que afectará la zona desde el domingo por la noche hasta el martes, y luego otro sistema desde la tarde y noche del miércoles”, dijeron los especialistas.

Se pidió a los conductores extremar el manejo en caso de encontrar caminos con agua estancada en calles cercanas a la costa, hacer caso a las señales de advertencia y nunca manejar sorteando barricadas ni a través de carreteras inundadas.

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Los residentes deben anclar los muebles instalados en patios y jardines en el exterior o los artículos expuestos a la intemperie y a la lluvia.

Se insta a los bañistas a permanecer fuera del agua o cerca de las torres de vigilancia ocupadas, a mantenerse alejados de las zonas rocosas y a estar atentos al oleaje repentino, a las fuertes rompientes en la orilla y a las intensas corrientes de resaca.

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